Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Thứ Tư, 05:20, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề: “Đoàn kết -Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

sang nay, be mac Dai hoi dai bieu toan quoc mttq viet nam lan thu xi hinh anh 1
Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2024-2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

Dự thảo báo cáo cũng đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cao cùng 3 nhiệm vụ đột phá: Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 người, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp). 

Trong đó, tái cử là 309 người (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 người (tỷ lệ 22,2%). Sau khi tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Theo chương trình, tại phiên bế mạc, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI và ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Lê Anh/VOV.VN
