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Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Thứ Hai, 21:08, 16/11/2026
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VOV.VN - Ban Bí thư điều động, chỉ định Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

ba Dinh thi mai giu chuc pho bi thu Dang uy cac co quan Dang trung uong hinh anh 1
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Đinh Thị Mai

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Đinh Thị Mai. Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Dũng chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mai được Ban Bí thư tín nhiệm phân công giữ chức vụ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, là cán bộ có trình độ Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị, với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý qua nhiều cương vị ở các cơ quan Trung ương, đồng chí Đinh Thị Mai đã được Ban Bí thư tin tưởng giao đảm nhận trọng trách mới. Sự phân công này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của cá nhân đồng chí Đinh Thị Mai – thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị, trên cương vị mới đồng chí Đinh Thị Mai sẽ cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

ba Dinh thi mai giu chuc pho bi thu Dang uy cac co quan Dang trung uong hinh anh 2
Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030

"Tôi đề nghị đồng chí Đinh Thị Mai quan tâm quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, xác định vị trí việc làm, quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động trong cán bộ", Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Mai xin hứa sẽ nỗ lực rèn luyện để góp phần xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thúy Hằng/VOV1
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