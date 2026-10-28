Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm

Ngày 28/10, làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể, đồng thời khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 221 của Chính phủ, trong đó xác định xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: Thu Giang)

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng vị trí việc làm hiện nay không thể chỉ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền như trước đây, mà phải tính đến yêu cầu phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Do đó, các tỉnh cần nghiên cứu, tính toán cụ thể, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực rõ ràng, làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Chính phủ.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng, Phó Thủ tướng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, thống nhất các kiến nghị, tập trung vào những vấn đề cốt lõi gồm: hạ tầng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tái cấu trúc kinh tế vùng; an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, phân loại từng nội dung và phối hợp với các bộ, ngành trả lời cụ thể.

Cần xác định rõ thẩm quyền giải quyết từng vấn đề, phân định những nội dung có thể xử lý ngay với những nội dung phải báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, tránh trả lời chung chung khiến địa phương khó triển khai.