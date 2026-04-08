Bà Lâm Thị Phương Thanh trở thành tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thứ Tư, 12:51, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày: 26/07/1967; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

ba lam thi phuong thanh tro thanh tan bo truong bo van hoa the thao va du lich hinh anh 1
 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Tóm tắt quá trình công tác

11/1998: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

2/2004 - 12/2007: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005).

12/2007 - 7/2008: Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

7/2008 - 12/2011: Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam.

11/2011- 1/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

1/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

1/2018 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

26/9/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ

1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

1/7/2021: Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

8/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

31/12/2025: Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bà Lâm Thị Phương Thanh nhận quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

