Bà Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ TP Đà Nẵng

Sáng nay 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Khóa I và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 bên phải qua) và ông Lê Trí Thanh (thứ 2 bên trái qua), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Lan

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Lan được phân công, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1976; Quê quán xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn - Nhạc, Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Thu Lan từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam; Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sau khi hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thu Lan được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2030.