Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành địa phương

Chiều 01/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Nhiều cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành được điều động về làm lãnh đạo các xã, phường. Một số lãnh đạo xã, phường được điều động, bổ nhiệm làm lãnh đạo sở, ngành.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Tam Kỳ; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đoàn Xuân Hiếu sinh năm 1981; Quê quán: xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Ông Hiếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, là thạc sĩ truyền thông và quan hệ công chúng.

Ông Đoàn Xuân Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Như Công, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng nhận công tác tại Đảng ủy xã Núi Thành; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Như Công sinh năm 1975; Quê quán: xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (cũ), nay là phường An Khê, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quy hoạch đô thị; kiến trúc sư, cử nhân kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng thời điều động ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, giúp việc của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 được phân công, điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố; giới thiệu và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Bình sinh năm 1978; Quê quán: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Trần Hải Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thu Bồn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030; Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Tam Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tam Anh nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Ông Đinh Văn Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Lãnh Ngọc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030 và cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Đức; chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trà Linh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Quang (đứng giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ông Tăng Ngọc Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trà Liên; chỉ định tham tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên nhiệm kỳ 2025-2030; Đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Xinh, để giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ thành phố cũng công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Như VOV đã đưa tin, cũng trong chiều 01/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao các quyết định phân công, điều động bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ đến nhận công tác tại UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; Điều động, phân công bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu; Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu làm Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND Đặc khu Hoàng Sa; Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An.