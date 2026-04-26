Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

Từ tư duy tinh gọn đến hiệu quả thực chất

Nhìn lại lịch sử hành chính, mô hình ba cấp truyền thống đôi khi tạo ra những độ trễ nhất định trong dòng chảy quyết sách. Khi Bắc Ninh quyết liệt chuyển sang mô hình hai cấp, thuận lợi cốt lõi chính là tối ưu hóa quy trình theo hướng trực diện. Khoảng cách hành chính được rút ngắn đồng nghĩa với việc các nguồn lực và chính sách được thẩm thấu nhanh hơn tới đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, đằng sau sự tinh gọn ấy là một bài toán khó về việc chuyển đổi tư duy: từ quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, minh bạch hóa trách nhiệm cá nhân và tổ chức.

Những thử thách và nỗ lực bứt phá từ nội lực

Dù vậy, thực tiễn vận hành cho thấy bộ máy cơ sở đang phải đối mặt với áp lực dồn nén rất lớn. Khó khăn hiện hữu không nằm ở ý chí chuyển đổi, mà nằm ở sự tương thích giữa năng lực thực thi và yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại những địa bàn có đặc thù riêng biệt như xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, nơi vừa tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vừa quản lý quần thể di tích quốc gia đặc biệt với lượng khách du lịch đổ về lớn, khối lượng công việc thực sự là một phép thử về trình độ quản trị.

Chia sẻ về hành trình vươn mình của địa phương, ông Lê Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh thẳng thắn cho biết mô hình hai cấp mới tất nhiên mang đến những yêu cầu cao hơn về chuyên môn. Nhất là tại một địa bàn du lịch tâm linh trọng điểm, các hồ sơ về quản lý dịch vụ, quy hoạch không gian văn hóa và tư pháp hiện nay đều được xử lý trực tiếp tại xã thay vì qua nhiều cấp thẩm định như trước.

Tuy nhiên, thay vì xem đó là rào cản, anh em cán bộ lại coi đây là cơ hội để nâng cao năng lực. Đội ngũ địa chính, tư pháp của xã hiện nay đều đang nỗ lực tự bồi dưỡng, người đi trước hướng dẫn người đi sau để nắm bắt nhanh các quy định mới. Tinh thần của địa phương là không để hồ sơ của bà con và doanh nghiệp bị đình trệ, anh em sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo mỗi quyết định đưa ra đều chuẩn xác, đúng tiến độ, giữ vững hình ảnh một vùng đất di sản văn minh.

Sát cánh cùng sự nỗ lực tại Phật Tích, áp lực này còn hiện hữu rõ nét tại thủ phủ công nghiệp Yên Phong, nơi luôn phải đối mặt với sự biến động dân cư và khối lượng giao dịch hành chính khổng lồ từ đội ngũ lao động. Ông Ngô Quý Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết áp lực lớn nhất là sự tương thích giữa năng lực thực thi và yêu cầu nhiệm vụ mới. Với lượng hồ sơ xác nhận dân sự, tạm trú khổng lồ, cán bộ cơ sở đang phải vận hành vượt ngưỡng năng lực thông thường để dòng chảy công việc không bị tắc nghẽn. Đây chính là giai đoạn mà tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thụ của đội ngũ cán bộ được phát huy tối đa để bù đắp cho những khoảng trống bước đầu của hạ tầng kỹ thuật.

Lời giải thực tiễn từ mô hình thích nghi tại phường Từ Sơn

Thực tế, phường Từ Sơn cũng đối mặt với những bài toán tương tự trong lộ trình đổi mới. Với đặc thù là địa bàn trung tâm, khối lượng hồ sơ và yêu cầu khắt khe về quản trị đô thị đã đặt ra những yêu cầu rất cao cho đội ngũ thực thi. Để dòng chảy hành chính luôn thông suốt, đội ngũ cán bộ phường Từ Sơn đã chủ động bắt nhịp với các quy trình mới, không ngừng tìm tòi giải pháp để tối ưu hóa thời gian và công sức cho nhân dân.

Chính từ sự sâu sát thực tế và tinh thần cầu thị, một lời giải thiết thực đã được đưa ra nhằm hóa giải những bỡ ngỡ ban đầu của người dân trong tiến trình số hóa. Thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền nơi đây đã chủ động mang công nghệ về tận cửa ngõ khu dân cư để tạo ra những bước đệm vững chắc.

Quan sát tại Trung tâm Hành chính công phường Từ Sơn, không khí làm việc luôn khẩn trương nhưng trật tự, minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động của bộ máy mới. Ông Lê Nam Phong, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Từ Sơn nhấn mạnh rằng, việc vận hành mô hình hai cấp chính là phép thử cho năng lực phục vụ. Chính quyền xác định công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là yếu tố quyết định. Để bà con không bỡ ngỡ với các quy trình số hóa, phường đã trang bị máy tính, máy in đến từng tổ dân phố để tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính đơn giản ngay tại nơi cư trú. Cách làm này giúp cán bộ thực hiện phương châm cầm tay chỉ việc hiệu quả hơn, giúp bà con dần hình thành thói quen giao dịch điện tử ngay từ cửa ngõ khu dân cư.

Sự sát sao này đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong tâm lý của người dân. Có mặt tại Trung tâm để giải quyết công việc, ông Nguyễn Hữu Thiện 67 tuổi, tổ dân phố Đại Đình, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bộc bạch rằng thái độ phục vụ, trách nhiệm của các cháu cán bộ hướng dẫn nhiệt tình khiến người dân chúng tôi rất yên lòng và tin tưởng vào bộ máy mới.

Bước chuyển mình từ nội lực và niềm tin

Có thể thấy, những áp lực tại Yên Phong, Từ Sơn, Phật Tích và các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh không phải là rào cản, mà chính là thước đo cho bản lĩnh cũng như tinh thần đổi mới của toàn tỉnh Bắc Ninh. Việc vận hành chính quyền hai cấp không đơn thuần là thay đổi sơ đồ tổ chức, mà là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị về một nền hành chính phục vụ hiện đại, lấy sự hài lòng của nhân dân làm giá trị cốt lõi.

Sự thành công của mô hình này trên quy mô toàn tỉnh không nằm ở các con số tinh giản cơ học, mà hiện hữu rõ nét qua sự ổn định và tính hiệu quả trong việc giải quyết nhu cầu dân sinh. Với đội ngũ cán bộ đều là những người có chuyên môn cao, sở hữu năng lực làm việc thực thụ và tinh thần trách nhiệm vượt trội, Bắc Ninh đang cho thấy một bước chuyển mình đầy thuyết phục.

Sự vào cuộc quyết liệt, không ngừng tự làm mới mình của đội ngũ công chức cùng việc chuẩn hóa các quy trình trên môi trường số đang biến những áp lực hiện tại thành động lực để hình thành một cơ chế quản trị chuyên nghiệp, khoa học. Đó chính là nền tảng vững chắc khẳng định niềm tin về một chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân, vững bước trên hành trình khẳng định vị thế của một Bắc Ninh năng động, hiện đại và nhân văn.