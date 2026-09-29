English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ban Bí thư quy định bộ máy, biên chế đảng ủy cơ sở ban, cơ quan của Đảng ở T.Ư

Thứ Ba, 11:29, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 219-QĐ/TW ngày 22/9/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

Theo Quy định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ đạo đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương ban hành quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác trên cơ sở nội dung tại các phụ lục kèm theo Quy định, phù hợp tình hình thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm một số định hướng sau:

Đảng ủy quyết định chủ trương, định hướng và những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, kết luận và thông qua công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng ủy; ủy quyền cho ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đảng ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

ban bi thu quy dinh bo may, bien che dang uy co so ban, co quan cua Dang o t.U hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Trọng Phú)

Ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, xử lý công việc giữa hai kỳ họp trong phạm vi thẩm quyền được giao hoặc được đảng ủy ủy quyền và báo cáo đảng ủy những nội dung công việc đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị.

Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đảng ủy không làm thay công việc thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quy định đồng thời yêu cầu xác định rõ một chủ thể chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.

Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương

Theo Phụ lục đính kèm, các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng ủy cơ quan của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng uỷ có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương

Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Nhân Dân; Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ; đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với đảng bộ và đơn vị.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ
Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ được Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những cách làm mới trong công tác cán bộ, nổi bật là chuẩn mực “3 không, 3 có” và việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ được Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những cách làm mới trong công tác cán bộ, nổi bật là chuẩn mực “3 không, 3 có” và việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa
Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp về phát triển văn hóa Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Sáng 25/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp về phát triển văn hóa Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Sáng 25/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội