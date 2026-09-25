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Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Thứ Sáu, 15:03, 25/09/2026
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VOV.VN - Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Sáng 25/9, chủ trì phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 9 tháng của năm 2026 trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 - NQ/TW của Bộ Chính về phát triển văn hóa Việt nam trị (Nghị quyết 80) và các kết luận, chỉ đạo liên quan, đặc biệt là những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương lần thứ 2, ngày 13/7/2026. 

Các đại biểu đồng thời cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hai sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng diễn ra vào cuối năm 2026 là Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, qua 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác phát triển văn hóa. 

Công tác hoàn thiện thể chế về phát triển văn hóa được quan tâm, triển khai kịp thời. Quốc hội đã thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi), Nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam; Chính phủ đã ban hành 6 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định quan trọng. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành các chính sách đặc thù, quy hoạch không gian văn hóa, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần tập trung chấn chỉnh. Việc cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 80 thành các dự án, đề án, sản phẩm có địa chỉ, có thời hạn hoàn thành còn chậm. Việc giải quyết các "điểm nghẽn" về thể chế, kinh tế về văn hóa còn chậm. Sự phối hợp liên ngành còn yếu…

Nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đã được xác lập rõ trong Nghị quyết số 80, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo chiến lược, rất quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất Nghị quyết số 80 với các nghị quyết, kết luận, chủ trương mới của Trung ương. Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả tập trung khắc phục kịp thời 4 "khoảng trống", thực hiện 3 "chuyển dịch" lớn và 4 nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai. Đồng thời, làm rõ những nội dung đã có chuyển biến, nội dung còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

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Phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu kịp thời hoàn thiện các dự án luật, cơ chế, chính sách đang xây dựng; rà soát những khó khăn, vướng mắc về phân cấp, phân quyền, đầu tư, đất đai, bản quyền, xã hội hóa, hợp tác công tư để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Việc bố trí nguồn lực cho văn hóa cần bám sát mục tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng phân bổ, khả năng giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn lực; ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tập trung cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, thiết yếu, thực hiện kịp thời nhưng tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí; đồng thời có cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực doanh nghiệp và xã hội.

Việc đầu tư thiết chế văn hóa phải chuyển mạnh từ yêu cầu "có thiết chế" sang "thiết chế hoạt động hiệu quả", thu hút người dân tham gia và tạo ra giá trị cộng đồng. Cùng với đó, đẩy nhanh chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa; thực hiện nghiêm các kết luận về công tác bảo tồn, bảo tàng; coi dữ liệu lịch sử, văn hóa, di sản là một bộ phận quan trọng của hạ tầng văn hóa quốc gia; thúc đẩy việc xây dựng Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng và khai thác lâu dài.

Bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị, giáo dục, sáng tạo và phát triển, không để di sản chỉ tồn tại dưới dạng tài nguyên chưa được chuyển hóa thành tri thức và giá trị mới.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 80 và xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2027, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý: sơ kết phải thực chất, không chỉ tổng hợp báo cáo của các cơ quan, địa phương mà phải đánh giá sau một năm, Nghị quyết đã tạo ra những thay đổi gì trong đời sống văn hóa; cơ chế, chính sách nào phát huy hiệu quả, cơ chế nào còn vướng; 4 "khoảng trống" đã được giải quyết đến mức nào; 3 "chuyển dịch" đã thực sự diễn ra hay chưa; nhiệm vụ nào có sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ nào chậm tiến độ. 

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa; trong năm 2026 phải hình thành được số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Phải đo được đóng góp của từng ngành, từng địa phương; doanh thu trong nước và xuất khẩu; số doanh nghiệp, việc làm, thu nhập; giá trị bản quyền, tài sản trí tuệ và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị. 

Mỗi địa phương trọng điểm chỉ lựa chọn một số lĩnh vực phù hợp và một vài dự án dẫn dắt. Mỗi dự án phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản trí tuệ và đóng góp dự kiến vào GRDP, việc làm, xuất khẩu, thu hút du lịch.

Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức; các địa phương, bộ, ngành thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập cho nhân dân trong ngày 24/11; tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực tại cơ sở. 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, đời sống xã hội và nhân dân. Vì vậy, đề nghị các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tính trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoàng Ân/VOV
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