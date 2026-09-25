Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ

Đặt mục tiêu tiên phong chuyển đổi số trong công tác cán bộ

Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Đoàn số 224), do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng đoàn; ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Về phía tỉnh Phú Thọ có ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Duy Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát số 224, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; chủ động cụ thể hóa phù hợp với quá trình hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp và vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị.

Hệ thống văn bản về phân cấp, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các khâu trong công tác cán bộ được ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời. Công tác kiện toàn đội ngũ được triển khai đồng bộ; các chức danh chủ chốt cơ bản bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền.

Đáng chú ý, việc đánh giá cán bộ từng bước chuyển sang lượng hóa, gắn với chức trách, sản phẩm và kết quả đầu ra. Việc tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 19/6/2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã điều động 779 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã. Trong đó, 627 trường hợp từ cấp tỉnh về cấp xã và 152 trường hợp giữa các xã, phường.

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý hồ sơ cán bộ cũng được tăng cường. Đến nay, 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 97,12% hồ sơ tại các Đảng bộ trực thuộc đã được chỉnh lý, số hóa.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng đoàn thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát được xây dựng kế hoạch khắc phục; nhiều tồn tại đã được xử lý. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nổi bật với chuẩn mực “3 không 3 có” trong công tác cán bộ

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đánh giá cao một số cách làm mới, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả của Phú Thọ. Một trong những điểm nổi bật là tỉnh đã cụ thể hóa yêu cầu rèn luyện cán bộ bằng chuẩn mực “3 không, 3 có”. Trong đó, “3 không” gồm: không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ. “3 có” gồm: có trách nhiệm; có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao; có uy tín. Chuẩn mực được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, gắn với phẩm chất, thái độ phục vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ.

Phú Thọ cũng điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát, cách làm này vừa góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo ở cơ sở, vừa tạo môi trường để rèn luyện cán bộ. Bên cạnh đó, tỉnh thành lập các tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách để theo dõi, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Tỉnh cũng triển khai quyết liệt Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Phú Thọ trong thời gian qua. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Phú Thọ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; giữ vững quốc phòng, an ninh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị.

Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức và vận hành; việc sắp xếp các đơn vị trường học được thực hiện đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận. Tỉnh cũng thành lập 26 đoàn công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Đặt mục tiêu tiên phong chuyển đổi số trong công tác cán bộ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đề nghị Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động rà soát, luân chuyển cán bộ và chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trong quy hoạch.

Tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở tại 148 xã, phường mới được sắp xếp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong, đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ, tài liệu.

“Phú Thọ cần đặt quyết tâm tiên phong đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ, tài liệu, vì thực tế trong thời gian qua cho thấy, Phú Thọ đã làm rất tốt nhiệm vụ này”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số và duy trì vị thế top đầu cả nước. Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để báo cáo Bộ Chính trị.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nghiêm túc tiếp nhận toàn bộ ý kiến chỉ đạo, đánh giá và kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.

Ông Phạm Đại Dương cho rằng những đánh giá khách quan, toàn diện và những định hướng của Đoàn kiểm tra, giám sát là căn cứ quan trọng để Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục đánh giá rõ những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm khắc phục tồn tại, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phấn đấu tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.