Ban Bí thư: Tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

Chủ Nhật, 05:25, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư về tình hình chủ yếu các địa phương quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành điều chỉnh, công bố Quy hoạch cấp tỉnh trong quý II/2026; Thành phố Hồ Chí Minh (đăng ký hoàn thành trong tháng 10/2026) và một số địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ, không để ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án trọng điểm tại địa bàn.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố bảo đảm tính thống nhất với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; tiếp tục tập trung phân công, điều động cán bộ cho cơ sở theo đúng tinh thần "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo kết luận của Trung ương, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

ban bi thu to chuc danh gia, so ket 1 nam van hanh chinh quyen 3 cap hinh anh 1
 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng với đó, các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc tại địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị. Hoàn thành xử lý sắp xếp, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý II/2026.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công và công nhân lao động, nhất là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.

Cùng với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đặc biệt lưu ý giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nhất là tại các địa phương sau sáp nhập, hợp nhất. Công tác kiểm tra, giám sát phải phát hiện sớm và kịp thời xử lý những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ sở.

Kết luận 27 nêu rõ, một số kiến nghị, đề xuất về quản lý biên chế, chính sách tiền lương, vị trí việc làm,... cơ bản đã có trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng được giao thông báo đến Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền, trường hợp chưa giải quyết được ngay phải thông báo cho địa phương biết.

"Giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư để hoàn thiện Báo cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đảng Trung ương theo dõi sát tình hình các địa phương, kịp thời báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan theo thẩm quyền", Kết luận nêu rõ.

PV/VOV.VN
Chính phủ mới vận hành chính quyền 2 cấp: Tinh gọn để phục vụ tốt hơn
VOV.VN - Trong định hướng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ, mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn thúc đẩy chuyển đổi phương thức quản trị, từ quản lý sang phục vụ. Thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức cần tháo gỡ để bộ máy vận hành hiệu quả, gần dân hơn.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vận hành hiệu quả hơn

VOV.VN - Thực tiễn tại cơ sở cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả khi rút ngắn thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Tuy nhiên, để vận hành bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Đo hiệu quả bằng sự hài lòng của người dân

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xác định là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của cải cách.

