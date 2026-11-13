Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đồng chí: Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II thuộc Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; nguyên: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh uỷ viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh uỷ; nguyên: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trịnh Trường Huy, Nguyễn Ngọc Thư. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.