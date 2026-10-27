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Kỷ luật 2 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã ở Gia Lai

Thứ Ba, 17:07, 27/10/2026
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VOV.VN - Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả kỳ họp thứ 22. Kỳ họp đã thông qua quyết định thi hành kỷ luật 2 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ia Púch và Ia Chia vì các sai phạm.

Kỳ họp thứ 22 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai do ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì.

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Ông Phạm Văn Tuấn (ngoài cùng bên trái) bị kỷ luật hình thức cảnh cáo vì các vi phạm.

Kỳ họp xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2025-2030), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch và Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2025-2030), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia.

Hai cán bộ này đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Những vi phạm này gây ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Thanh Tùng bằng hình thức Khiển trách, thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Tuấn bằng hình thức Cảnh cáo.

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Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

PV/VOV-Tây Nguyên
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