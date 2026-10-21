Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ký kết chương trình phối hợp công tác

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Lễ ký kết hai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 – 2030 với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130). Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, đánh giá thành tựu, bài học kinh nghiệm và làm rõ những vấn đề phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Sự phối hợp nhằm phát huy thế mạnh tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội của Ban; nghiên cứu lý luận chính trị, đào tạo cán bộ và tổng kết thực tiễn của Học viện; tư vấn, phản biện lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương. Trên cơ sở đó, các cơ quan cùng cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Cùng với đó, các cơ quan phối hợp tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết số 57 và các nghị quyết liên quan. Trọng tâm là những vấn đề mới, khó, có ý nghĩa chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: "Học viện cam kết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và chịu trách nhiệm về chất lượng các nhiệm vụ được phân công để chương trình ký kết phối hợp công tác hôm nay sớm trở thành những công việc thường xuyên, nền nếp giữa hai cơ quan. Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để tư duy lý luận và tư duy chiến lược thực sự đi trước một bước, dẫn dắt, soi đường cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cung cấp luận cứ khoa học, luận cứ thực tiễn cho Đảng và Nhà nước".

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ký kết chương trình phối hợp công tác với Tỉnh ủy An Giang về triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hướng tới hai mục tiêu chính: tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh An Giang gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển trung tâm của tỉnh; trong đó cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%, kinh tế số đạt 30% GRDP của tỉnh thành nhiệm vụ có lộ trình rõ ràng. Đồng thời, hình thành kênh phản hồi thực tiễn có hệ thống để Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổng kết kinh nghiệm, phát hiện điểm nghẽn, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện chính sách, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 trong giai đoạn tới.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng khẳng định: "Sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác và các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo, các Tổ Công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp triển khai Nghị quyết số 57 giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là: Xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phát triển kết nối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, từng bước hình thành môi trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu hoàn thiện chính sách".

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu lấy những nhiệm vụ lớn của Đảng và vấn đề thực tiễn làm trọng tâm phối hợp; xác định rõ vấn đề cần giải quyết, kết quả cần đạt và cơ quan tiếp nhận, sử dụng kết quả. gắn nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Đảng; phát huy tinh thần khoa học, khách quan trong tư vấn, phản biện; đồng thời thông qua thực tiễn triển khai tại An Giang để nhận diện cách làm hiệu quả, những điểm nghẽn và vấn đề mới phát sinh. Những vấn đề có tính điển hình, tác động rộng sẽ được lựa chọn để nghiên cứu, bổ sung luận cứ phục vụ tham mưu Trung ương; kết quả nghiên cứu phù hợp được vận dụng trở lại để hỗ trợ địa phương hoàn thiện giải pháp phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ ký.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: "Trong quá trình triển khai tại An Giang, đề nghị các cơ quan quan tâm nhận diện, đánh giá những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, những điểm nghẽn về thể chế và tổ chức thực hiện cũng như những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn; cần phân biệt rõ vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện, vấn đề cần hướng dẫn tháo gỡ và vấn đề cần nghiên cứu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chủ trương, cơ chế chính sách. Trên cơ sở đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan lựa chọn những vấn đề có tính điển hình, tác động rộng, có khả năng nhân rộng và có ý nghĩa đối với hoạch định chính sách ở tầm quốc gia để tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổng kết và đề xuất với cấp có thẩm quyền".

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Lễ ký kết hai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030 với Tỉnh ủy An Giang.

Hai Chương trình phối hợp được kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.