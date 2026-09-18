Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970, quê quán tại Thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia Đảng ủy Quân khu 4. Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnhThừa Thiên Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Toán học, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.