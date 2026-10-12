Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh, hạ tầng và sinh kế. Trong đó, cần sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, ngập úng tại tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Bình Kiến; đầu tư, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình phòng tránh thiên tai tại các khu dân cư đông dân, vùng trũng thấp. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở và người cao tuổi.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với kinh tế biển, cử tri đề nghị có giải pháp hạn chế tình trạng ngư dân bị ép giá cá ngừ đại dương, điều chỉnh quy định về vùng khai thác phù hợp với thực tế sản xuất; đồng thời sớm đầu tư đoạn kè biển Long Thủy còn lại để bảo vệ người dân trước nguy cơ triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão.

Cử tri Nguyễn Văn Hân kiến nghị về việc xây kè biển làng biển Long Thuỷ.

Trả lời kiến nghị về hạ tầng dân sinh, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang yêu cầu các xã phường rà soát, tận dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; những nhà sinh hoạt cộng đồng không còn đáp ứng nhu cầu cần được đánh giá để đề xuất sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới.

Đối với việc xây dựng tuyến kè biển Long Thuỷ bảo vệ cuộc sống nhân dân trong mùa mưa bão, bà Hồ Thị Nguyên Thảo nêu giải pháp: “Đối với kè An Phú và Mỹ Quang Nam, đây là những công trình lúc bấy giờ đã sạt lở rất là cấp bách, cho nên tỉnh đã xin nguồn vốn từ Trung ương đầu tư hoàn thành theo cơ chế cấp bách. Còn đối với cái đoạn kè còn lại (khoảng 550m), thì qua phản ánh của cử tri, tôi nhận thấy đúng là rất nguy hiểm và Ủy ban tỉnh ghi nhận, giao cho Sở Tài chính kiểm tra lại để tổng hợp và cân đối vốn để đầu tư, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân”.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; qua đó, đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phân loại và giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét. Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm kiến nghị chính đáng của cử tri được xử lý.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

“Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ ghi nhận, tiếp thu tất cả ý kiến của bà con và sẽ xử lý theo hướng: Kiến nghị nào thuộc thẩm quyền của phường thì phường phải trực tiếp giải quyết, khẩn trương trực tiếp giải quyết cho bà con cử tri. Vấn đề nào thuộc sở ngành thì sở ngành phải giải quyết. Của tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh phải giải quyết. Thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội thì chúng tôi sẽ tổng hợp và chuyển đến các bộ, ngành, chuyển đến Chính phủ và Quốc hội”, ông Nguyễn Thanh Nghị nói.