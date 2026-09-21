Bàn giao chức vụ Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Đà Nẵng

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng mới nhận nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại Đà Nẵng. Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, ông Trần Hữu Ích cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ".

Ông Lê Ngọc Quang tin tưởng Đại tá Nguyễn Thế Vinh, tân Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả của người đi trước, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm chắc địa bàn; dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Thế Vinh cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.