Ban hành danh sách 3 đơn vị công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Người chống tham nhũng được bồi thường

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đề xuất bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của họ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng.