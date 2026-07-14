Ban hành danh sách 3 đơn vị công lập trực thuộc Bộ Tư pháp
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 ban hành danh sách các đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.
Theo Quyết định, Bộ Tư pháp có 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Tư pháp và Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (14/7/2026), đồng thời thay thế Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.