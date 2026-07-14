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Ban hành danh sách 3 đơn vị công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thứ Ba, 21:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 ban hành danh sách các đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định, Bộ Tư pháp có 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Tư pháp và Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

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Trụ sở Bộ Tư pháp. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (14/7/2026), đồng thời thay thế Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Diệp Thảo/VOV.VN
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