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Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ xã, phường từ 14/7

Thứ Ba, 18:11, 14/07/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có chủ trương tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ tại các xã, phường, thực hiện từ ngày 14/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo công văn do ông Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ký, chủ trương này được đưa ra căn cứ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, tổ chức ngày 1/7/2026.

Da nang tam dung bo nhiem, tuyen dung, dieu dong can bo xa, phuong tu 14 7 hinh anh 1
Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường 

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng tạm dừng bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030; tạm dừng bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý. Riêng các trường hợp đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền và hoàn tất quy trình công tác cán bộ thì được tiếp tục thực hiện.

Thành phố cũng tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị cấp thành phố với xã, phường và giữa các xã, phường với nhau, cho đến khi hoàn thành rà soát, phân bổ biên chế trên phạm vi toàn thành phố. Riêng các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo không thuộc diện tạm dừng. Với các trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, quyết định.

Da nang tam dung bo nhiem, tuyen dung, dieu dong can bo xa, phuong tu 14 7 hinh anh 2
Cán bộ xã nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra tình trạng xao nhãng, gián đoạn công việc. Trường hợp phát sinh vấn đề, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Tổ chức Thành ủy để xem xét, chỉ đạo.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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