Đề án đặt mục tiêu xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia trở thành nền tảng số dùng chung quốc gia về pháp luật, là kênh thông tin chính thống, điểm truy cập tập trung cung cấp đầy đủ, kịp thời và có hệ thống các thông tin, dữ liệu về xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị quốc gia hiện đại.

Phê duyệt Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030”

Theo Đề án, Cổng Pháp luật quốc gia sẽ không chỉ là nơi cung cấp thông tin pháp luật mà còn được phát triển thành diễn đàn hiến kế, tham vấn, tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Đây sẽ là kênh tương tác hai chiều giữa Nhà nước với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phản biện chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật, đồng thời tăng cường sự tham gia thực chất của người dân trong quản trị quốc gia.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Đề án là phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật mới và văn bản hợp nhất được cung cấp đầy đủ, kịp thời trên Cổng Pháp luật quốc gia theo quy định. Đối với một số văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm và hoạt động kinh doanh của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Cổng sẽ công khai bản dịch tiếng Anh để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật. Đồng thời, Cổng sẽ trở thành kênh truyền thông chính thống về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: cung cấp thông tin pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia; phát triển dữ liệu và tích hợp; hoàn thiện thể chế và hướng dẫn; nâng cấp tính năng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức thực hiện, truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm kinh phí.

Về nội dung cung cấp thông tin, Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tích hợp, tổng hợp và khai thác thông tin về xây dựng và thi hành pháp luật; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại và giao lưu trực tuyến để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Cổng cũng cung cấp thông tin về các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tài liệu số phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo hướng hiện đại, đa phương tiện.

Đáng chú ý, Cổng Pháp luật quốc gia sẽ được xây dựng như một điểm truy cập tập trung đối với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin pháp luật của các bộ, ngành, địa phương (trừ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia). Việc kết nối và tích hợp các cơ sở dữ liệu sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin pháp luật thuận tiện hơn, đồng thời mở rộng phạm vi dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và các thông tin pháp lý liên quan.

Theo Đề án, Cổng Pháp luật quốc gia cũng sẽ được nâng cấp theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu tiếp cận của các nhóm yếu thế. Đồng thời, hệ thống sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp luật nhằm hình thành hệ sinh thái pháp luật số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, khai thác dữ liệu cũng như tiếp cận các dịch vụ pháp lý một cách thuận tiện hơn. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được chú trọng thông qua việc giám sát thường xuyên và triển khai các biện pháp ứng cứu sự cố theo quy định.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 35/2026/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia. Theo quy chế này, Cổng có nhiệm vụ cung cấp thông tin về xây dựng, ban hành và công bố văn bản quy phạm pháp luật; truyền thông chính sách; phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu, giám sát việc thực thi pháp luật. Đồng thời, Cổng hỗ trợ lấy ý kiến, tiếp nhận hiến kế của chuyên gia, nhà khoa học và người dân đối với quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tương tác giữa cơ quan nhà nước với xã hội.

Ngoài ra, Cổng Pháp luật quốc gia còn công bố và cập nhật tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; cho phép người dân và doanh nghiệp gửi phản ánh về các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu rõ ràng hoặc gây khó khăn trong thực tiễn thi hành. Người gửi có thể theo dõi toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả giải quyết trên môi trường số, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí tuân thủ pháp luật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế.

Cổng Pháp luật quốc gia có tên miền tại địa chỉ https://phapluat.gov.vn và https://vietnamlaw.gov.vn.