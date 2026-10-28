Bảo đảm tiến độ xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cơ quan chủ trì soạn thảo, việc xây dựng nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo nghị định là tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại cuộc làm việc

Dự thảo bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; các biện pháp quản lý nhà nước; trình độ, hình thức và phương thức đào tạo tại các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Trong quá trình xây dựng, các quy định được nghiên cứu, cân nhắc nhằm bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực về quyền con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên; đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định và hồ sơ liên quan, bảo đảm chặt chẽ, khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện, phấn đấu trình Chính phủ trong tháng 11/2026 để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.