Bộ Dân tộc và Tôn giáo có 7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 14/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Theo Quyết định số 1773/QĐ-TTg, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo bao gồm:
1. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.
2. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.
3. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.
4. Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.
6. Nhà Xuất bản Tôn giáo.
7. Nhà khách Dân tộc.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.