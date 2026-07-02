Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ thực tiễn vận hành chính quyền 3 cấp

Phát biểu đề dẫn, TS. Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp trên phạm vi cả nước, hội thảo nhằm làm sâu sắc những vấn đề lý luận mới liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia; đồng thời nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch về vấn đề này để góp phần bảo vệ và lan tỏa những chủ trương, quyết sách mới của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở nhận diện khó khăn, thách thức, hội thảo gợi mở những định hướng, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia; từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường đồng thuận xã hội.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh Báo CAND

Còn PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, trọng tâm là lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, coi đây là giải pháp quan trọng đề xây dựng “Đảng văn minh”. Phương thức cầm quyền của Đảng phải chuyển mạnh sang cầm quyền bằng thể chế, coi “thể chế của Đảng” là định hướng quan trọng để hoàn thiện thể chế của Nhà nước. Do đó, cần sớm đưa chủ trương của Đảng vào chính sách, pháp luật ngay từ khi xây dựng nghị quyết, chương trình hành động; tăng cường kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả; giám sát trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng.

"Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả là xu thế tất yếu, là văn minh nhân loại cần tiếp tục cụ thể hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Do vậy, cần thiết xây dựng hệ thống lý luận về “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả” của Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, coi đây là bộ phận cấu thành quan trọng của “lý luận về đường lối đổi mới đất nước”. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, lấy đấu tranh để vừa bảo vệ vừa phát triển lý luận, coi phát triển là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, coi hoàn thiện lý luận là một phương thức cốt lõi để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", PGS.TS Lê Hải Bình khẳng định.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh Báo CAND

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công nêu ý kiến, mọi thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị thời gian qua đều tác động trực tiếp đến sự đồng thuận xã hội và uy tín của Đảng. Điều đó cho thấy hiệu quả quản trị quốc gia không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà còn là vấn đề chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định của chế độ.

Niềm tin xã hội ngày nay không thể chỉ được duy trì bằng tuyên truyền chính trị mà phải được củng cố bằng hiệu quả quản trị thực tế, bằng năng lực giải quyết những vấn đề thiết thân của người dân như việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, khi bộ máy công quyền hoạt động minh bạch, liêm chính và phục vụ nhân dân thì sẽ hạn chế các mâu thuẫn xã hội và làm giảm nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động chống phá.

"Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc xử lý nghiêm nhiều vụ án lớn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng bộ máy liêm chính và kiểm soát quyền lực. Điều này không chỉ có ý nghĩa pháp lý mà còn mang giá trị chính trị sâu sắc trong việc tăng cường sự đồng thuận xã hội và bảo vệ uy tín của Đảng cầm quyền", PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nêu quan điểm.

Kết quả hội thảo là căn cứ quan trọng để kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.