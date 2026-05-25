Cải chính

Bí thư Đà Nẵng: Không để xảy ra việc trục lợi chính sách phát triển nhà ở xã hội

Thứ Hai, 18:58, 25/05/2026
VOV.VN - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường, lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong phát triển nhà ở xã hội.

Hôm nay (25/5), Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ Nhất đánh giá tình hình triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường; không để lợi dụng chính sách này để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm,“sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030. UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn và phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó, đến hết năm 2020, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 46 dự án nhà ở xã hội với 13.883 căn hộ và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng hoàn thành 6.352 căn hộ, đạt tỷ lệ 108% chỉ tiêu theo Đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố phát triển thêm 26.279 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030.

Thành phố Đà Nẵng phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam trước đây, khu vực phía Nam thành phố (tỉnh Quảng Nam cũ) được giao chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Đề án là tương đối lớn, với 19.600 căn. Thành phố Đà Nẵng đã bố trí đủ quỹ đất nhưng việc thu hút đầu tư dự án nhà ở xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi khu vực phía Bắc (thành phố Đà Nẵng cũ) nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao nhưng quỹ đất lớn không nhiều.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội khu vực phía Nam thành phố (Quảng Nam cũ) rất khó do nhà đầu tư ít quan tâm, nhu cầu mua nhà ở xã hội cũng không cao: “Nhà ở xã hội khu vực phía Nam Đà Nẵng hiện nay đang gặp khó khăn trong triển khai, không có nhà đầu tư quan tâm, mặc dù quỹ đất rất lớn, đáp ứng đầy đủ hạ tầng và có thể làm ngay. Theo đánh giá, nhu cầu nhà ở chung cư xã hội ở phía Nam không cao. Nguyên nhân cốt lõi là mật độ dân cư khu vực Quảng Nam (cũ) thấp hơn nhiều, nhu cầu không lớn. Người dân vẫn muốn mua đất, có tài sản sở hữu về đất đai hơn là mua nhà chung cư”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển lớn của thành phố trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại phiên họp.

Tới đây, tại khu vực phía Nam sẽ có rất nhiều dự án khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phát triển, vì vậy nhu cầu nhà ở xã hội trong tương lai là rất lớn. Trong quy hoạch cần phải có quỹ đất để làm nhà ở xã hội ở khu vực phía Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị cơ quan chức năng thành phố có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng năng lực của nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội. “Xác định phát triển nhà ở quản lý thị trường bất động sản là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường; không để lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, 'sân sau' trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trục lợi chính sách nhà ở xã hội chính sách phát triển nhà ở xã hội
Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay
Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

VOV.VN - Nhiều công nhân tại TP Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay.

