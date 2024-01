Bí thư Đà Nẵng: Sẽ điểm tên, chỉ đích danh tập thể, cá nhân làm việc cầm chừng

Kết thúc năm 2023, tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì và tăng nhẹ, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,58%; Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 4,1%, tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Tuy nhiên, kinh tế thành phố phục hồi chưa đồng đều, tăng trưởng không ổn định và gặp khó khăn; một số ngành kinh tế có xu hướng giảm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6%; tổng thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 91,44% dự toán giao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, mới đạt 68,3%.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Chủ đề năm 2024 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” . Thành phố Đà Nẵng phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP tăng 8% đến 8,5% so với năm 2023; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt từ 5% đến 7% so với năm 2023; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6% đến 7%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 không đạt. Ngoài nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Mặc dù UBND thành phố, các sở, ngành đã chủ động ban hành kế hoạch từ sớm, nhưng quá trình tổ chức triển khai thực hiện chưa quyết tâm, làm việc cầm chừng dẫn đến kết quả không cao.

Quang cảnh Hội nghị.

2 mục tiêu lớn mà thành phố đặt ra trong năm 2023 là tăng trưởng GRDP và thu ngân sách thực hiện không đạt. Năm 2024, thành phố phấn đấu GRDP tăng 8% đến 8,5% và tổng thu ngân sách nhà nước vượt từ 5% đến 7%. Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây là thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đòi hỏi các cấp, ngành phải nỗ lực triển khai thực hiện. Năm 2024, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương tham mưu một số cơ chế chính sách đặc thù để sửa Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Thành phố báo cáo với Chính phủ về phương án kêu gọi đầu tư Khu bến cảng Liên Chiểu..

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và kiểm tra thường xuyên tiến độ và kết quả thực hiện. Chỉ đích danh những tập thể, cá nhân cụ thể không tổ chức thực hiện nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, có biểu hiện né tránh…gắn với đánh giá mức độ hoàn thành, chứ không đánh giá chung chung như các năm trước: “Việc tổ chức triển khai có thực sự quyết liệt hay không?. Tôi đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về các phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2024, cần có sự đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố và các sở, ngành".