Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm

Báo cáo trình tại Hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP 9 tháng ước tăng 10,31%. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của thành phố. Một số chủ trương, kết luận, chỉ đạo chưa triển khai hiệu quả; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, chậm xử lý công việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ, chỉ còn hơn hai tháng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, trong khi thành phố đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững, thành phố cần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng- logistic; duy trì đà tăng trưởng của du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế đêm, nhất là vào mùa thấp điểm; cải thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, logistics và khả năng tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp. Thành phố đặc biệt quan tâm đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sớm được cụ thể hóa thành kết quả thực tế, thu hút được nhà đầu tư chiến lược và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, phương thức quản trị, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Người đứng đầu phải dám đề xuất, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hiện nay, Trung ương đã ban hành nhiều quy định, cơ chế chính sách để bảo vệ cán bộ, nhất là cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám quyết định vì cái chung, không có động cơ, mục đích vụ lợi. Những hành vi né tránh, đùn đẩy, nâng lên đặt xuống, không tham mưu, không chốt, không quyết, lòng vòng sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân được giao nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cam kết không né tránh, không ngại va chạm, không ngại đối mặt với những nhiệm vụ khó, phức tạp, nhạy cảm, kể cả những việc tồn đọng từ trước đến nay phải tập trung giải quyết. Thành phố sẽ tập trung khắc phục những bất cập về chức năng nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan, đơn vị; khẩn trương rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã, kịp thời điều động, bố trí cán bộ chuyên môn về những địa phương còn thiếu, đặc biệt là các xã miền núi, vùng xa.

Đại biểu dự hội nghị

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, điều chuyển và thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm trong công việc: “Tập trung khắc phục cho bằng được tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám quyết, bàn ra. Bây giờ có nhiều việc, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã có kết luận, cho chủ trương nhưng khi triển khai lại kéo dài, thậm chí có việc kéo dài cả nhiệm kỳ, từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ kia. Có những việc cho chủ trương rồi, kết luận rồi nhưng khi triển khai lại bàn lùi, không triển khai, vì vậy phải khắc phục triệt để tình trạng này”.