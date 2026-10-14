Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng 13,6% trong 3 tháng cuối năm 2026

Sáng nay (14/10), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thành phố 3 tháng cuối năm 2026. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, UBND thành phố Đà Nẵng ưu tiên thực hiện nhiệm vụ cấp bách đảm bảo tăng trưởng 13,6% trong 3 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, GRDP trong quý III năm 2026 ước tăng 11,83%, bình quân 9 tháng năm nay tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước và xếp thứ 9/34 địa phương, riêng quý III xếp thứ 7/34 địa phương cả nước và đứng thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách của Đà Nẵng vượt dự toán năm, ước cả năm đạt 133,8%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp giữ vị trí 8/34 tỉnh, thành phố; hệ sinh thái khởi nghiệp xếp thứ 3 cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra. Một số lĩnh vực như khai khoáng, chế biến, chế tạo, khả năng tiêu thụ thấp hơn sản xuất; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố còn gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ và đơn hàng của một số ngành chưa ổn định, thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi, thiếu quỹ đất sạch, nguồn năng lượng ổn định, cạnh tranh ngày càng cao, nhất là đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô. Công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng chậm tại một số dự án, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân. Dòng vốn chưa thông suốt, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp còn khó khăn; dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng thấp hơn nhiều so với huy động vốn. Các dự án đã được tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024 và Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội khó tiếp cận vốn do vướng hồ sơ pháp lý, tài sản bảo đảm, phương án trả nợ; người mua nhà ở xã hội bị từ chối cho vay do không đủ vốn tự có.

Theo kịch bản vừa điều chỉnh, GRDP cả năm 2026 của thành phố Đà Nẵng tăng từ 11,0 - 11,22%, như vậy, 3 tháng cuối năm phải tăng từ 12,8 - 13,6%. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, để đạt được mục tiêu này, lĩnh vực dịch vụ du lịch và xây dựng vẫn là trọng tâm trong những tháng còn lại: “Trong cơ cấu kinh tế hiện nay, Đà Nẵng tập trung chủ yếu vẫn là dịch vụ, chiếm tới hơn 55%. Vì vậy, trong quý IV này, vẫn phải tiếp tục duy trì và tăng trưởng mạnh đối với mảng dịch vụ. Các mảng khác có tập trung đẩy mạnh đến mấy thì tỷ trọng của nó vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Cho nên, để bứt phá và đạt được mức độ cao cần tập trung cho xây dựng và lĩnh vực dịch vụ vẫn là trọng tâm hàng đầu”.

Đà Nẵng ưu tiên nhiệm vụ đảm bảo tăng trưởng 13,6% trong 3 tháng cuối năm 2026

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Qúy III và 9 tháng của năm 2026, Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương đạt tăng trưởng hai con số, thuộc top khá cả nước. Thành phố cũng được Trung ương biểu dương, đánh cao kết quả tháo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý các dự án, đất đai theo các kết luận và nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, tăng trưởng của Đà Nẵng chưa thực sự bền vững. Những lĩnh vực trụ cột, động lực mới như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, logistics, công nghệ cao… chưa có chuyển biến và chưa có kết quả, chưa có đóng góp cho tăng trưởng. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng của Đà Nẵng so với nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước vẫn còn yếu.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trung ương kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng phấn đấu hai con số. Nếu năm nay, cả nước đạt được mức tăng trưởng là hai con số thì đây là kỳ tích sau rất nhiều năm mới đạt được. Trung ương kỳ vọng và trông chờ vào 15 địa phương có quy mô kinh tế lớn, trong đó có Đà Nẵng. Mục tiêu và nhiệm vụ rất cao, rất nặng nề cũng là thách thức rất lớn đối với nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 11% - 11,22% trong năm nay, 3 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng từ 12,8 - 13,6%. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, ngay trong quý IV, phải chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, công việc trì trệ kéo dài. Đồng thời, khuyến khích, bảo vệ và trọng dụng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại biểu dự buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố rà soát từng chỉ tiêu, nhất là 5 chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; xác định rõ nguyên nhân, dư địa và giải pháp cụ thể; Tập trung hỗ trợ những ngành, lĩnh vực còn khả năng tạo thêm tăng trưởng, những doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, những dự án có thể sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: "Thành phố phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và khơi thông nguồn lực phát triển, đưa các dự án đã được tháo gỡ pháp lý triển khai thực hiện có hiệu quả. Chúng ta sẽ phải rất nỗ lực cố gắng trong quý IV năm 2026 và đặc biệt là cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Chúng ta phải tập trung thúc đẩy thật nhanh hạ tầng chiến lược, hạ tầng các khu công nghiệp, công nghệ cao, hoàn thiện và phải có những cơ chế, chính sách làm sao để thu hút được doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, nhà máy mở rộng sản xuất trong các khu công nghiệp, công nghệ cao. Chúng tôi cũng đang rất nỗ lực cố gắng để đi thu hút, đi tìm những nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn, kể cả là FDI đưa vào đây những dự án tỷ đô, góp phần chuyển dịch tỷ trọng kinh tế ngay, thúc đẩy tăng trưởng”.