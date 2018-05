Bí thư Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ 19 CSGT nghi nhận hối lộ

Thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội tiếp tục đặt trọng tâm vào các lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, mua sắm tài sản công. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nửa nhiệm kỳ qua, diễn ra vào sáng 2/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp ngày 2/5

Nửa đầu nhiệm kỳ, tổng số vụ án tham nhũng được Công an thành phố Hà Nôị thụ lý là 60 vụ, 194 bị can; trong đó đã hoàn tất hồ sơ 45 vụ, 151 bị can. Toà án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 45 vụ, 167 bị cáo phạm các tội tham nhũng.

Thời gian này, toàn thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ tiết kiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước; tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá việc xem xét, điều tra, khởi tố của cơ quan điều tra đối với một số vụ việc nghiêm trọng được cơ quan thanh tra bàn giao còn chậm, đồng thời yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố và các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục đặt trọng tâm vào các lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, mua sắm tài sản công... Yêu cầu các cơ quan thành phố tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

Theo ông Hoàng Trung Hải, trước hết, tiếp tục điều chỉnh tiêu chuẩn và thực hiện hiệu quả việc khoán chi; đồng thời lưu ý các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn đọng.

Ông Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của 19 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông liên quan đến phản ánh của báo chí về việc nhận hối lộ./.

“Cán bộ nào đi lên bằng hối lộ, luồn lọt cần phải đưa ra ánh sáng“ VOV.VN -PGS-TS Nguyễn Văn Giang: "Tất cả những cán bộ có biểu hiện suy thoái cần phải được thanh lọc. Cán bộ nào đi lên bằng con đường hối lộ, luồn lọt cần phải được đưa ra ánh sáng"