Bí thư Hà Nội: Phát hiện tiêu cực thì mặt trận phản ánh ngay bằng văn bản

Sáng 9/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, sau sắp xếp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có 126 Ủy viên, 22 tổ chức thành viên và 126 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường. Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP Hà Nội, gồm 32 chi bộ với 567 đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa báo cáo tại hội nghị

Sau hơn một năm triển khai mô hình mới, hệ thống MTTQ các cấp của Hà Nội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng và duy trì hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu.

Tuy nhiên, hệ thống MTTQ vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, hệ thống văn bản hướng dẫn chưa theo kịp mô hình tổ chức mới, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn trong quá trình vận hành.

“Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn và khối lượng công việc của MTTQ cấp xã tăng mạnh trong khi biên chế được tinh gọn, tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ phải đồng thời thực hiện công tác Mặt trận, đoàn thể và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội”, bà Hoa cho biết.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều, nhất là kỹ năng số, năng lực tham mưu, giám sát và phản biện xã hội. Công tác chuyển đổi số tuy có chuyển biến nhưng việc ứng dụng giữa các cấp chưa đồng bộ, kết nối dữ liệu còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Do đó cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp, bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới.

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả và đóng góp của MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian qua.

Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, theo Bí thư Thành ủy, thực tiễn đã khẳng định đây là mô hình đúng, phù hợp và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực. Những vấn đề còn tồn tại chủ yếu là các nội dung cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh để phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Hà Nội hiện có khoảng 590.000 đảng viên, vì vậy thành phố sẽ sớm có hướng dẫn về mô hình tổ chức Đảng phù hợp tại thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ là lực lượng tập hợp, vận động nhân dân mà còn là chủ thể quan trọng trong quản trị xã hội, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Cho rằng những chuyển biến tích cực của Hà Nội thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và hàng triệu đoàn viên, hội viên trên địa bàn, ông Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương và tri ân đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực, trách nhiệm trong quá trình triển khai mô hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tái thiết toàn diện Thủ đô, hình thành các không gian phát triển mới, các trục tăng trưởng và động lực phát triển dài hạn, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu với chất lượng sống thuộc nhóm cao trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao vai trò, đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách và công cuộc tái thiết, phát triển Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

MTTQ Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh những nội dung còn bất cập trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQ các cấp phát huy vai trò nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của Thủ đô; đồng thời tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của Hà Nội.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, MTTQ cần tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là trong những nhiệm vụ khó như giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án phát triển.

MTTQ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh bằng văn bản những biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ của cán bộ, cơ quan nếu phát hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ Hà Nội

Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng, phải cùng thống nhất với nhau một cách hiểu để vận động nhân dân, những việc mà thành phố đang làm hiện nay hoàn toàn là vì mục tiêu để mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân thủ đô, không có mục tiêu gì khác.

“Tất cả những việc Hà Nội đang làm và nếu các đồng chí thấy rằng ở đâu đó, chỗ nào, cơ quan nào, cá nhân nào mà đang làm những việc không đúng thì với vai trò phản biện, với vai trò giám sát thì phải phản ánh rất rõ ràng, bằng văn bản là chỗ này, đồng chí cán bộ này làm không tốt, có lợi ích nhóm, biểu hiện lợi ích nhóm, ích cá nhân cục bộ...”, theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng.

Nhấn mạnh vị thế của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức thành viên phải thực sự đi đầu, trở thành đơn vị dẫn đầu trong hệ thống MTTQ cả nước về chất lượng, hiệu quả hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội.