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Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Thứ Năm, 16:21, 25/06/2026
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VOV.VN - Tỉnh uỷ Quảng Ninh và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Móng Cái 1 và Sở Công Thương.

Sáng 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Ông Hồ Quang Huy (trái) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 25/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

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Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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