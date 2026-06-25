Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Sáng 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Quang Huy (trái) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 25/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.