Bí thư Thanh Hóa: Lấy niềm tin Nhân dân làm thước đo công tác

Sáng 11/5, làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân, bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác.

Quang cảnh cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo và Dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, công tác Tuyên giáo, Dân vận trong giai đoạn mới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả; nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; không để khoảng trống thông tin trước những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đồng thời nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt nghị quyết phải được đo bằng kết quả vận dụng vào thực tiễn, bằng chuyển biến cụ thể trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

“Nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; xây dựng hệ thống nắm bắt dư luận nhiều tầng, nhiều kênh; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị trong cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và phản hồi dư luận xã hội. Đặc biệt, không để khoảng trống thông tin đối với những vấn đề Nhân dân, báo chí và dư luận quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường và an ninh trật tự”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu.

Về công tác dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu, tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân, bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

“Cần lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức”, ông Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho “cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.