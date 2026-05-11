中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Thanh Hóa: Lấy niềm tin Nhân dân làm thước đo công tác

Thứ Hai, 15:47, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sáng 11/5, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu bám sát cơ sở, lắng nghe người dân, không để khoảng trống thông tin và lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Sáng 11/5, làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân, bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác.

bi thu thanh hoa lay niem tin nhan dan lam thuoc do cong tac hinh anh 1
Quang cảnh cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo và Dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, công tác Tuyên giáo, Dân vận trong giai đoạn mới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả; nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; không để khoảng trống thông tin trước những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đồng thời nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt nghị quyết phải được đo bằng kết quả vận dụng vào thực tiễn, bằng chuyển biến cụ thể trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

“Nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; xây dựng hệ thống nắm bắt dư luận nhiều tầng, nhiều kênh; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị trong cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và phản hồi dư luận xã hội. Đặc biệt, không để khoảng trống thông tin đối với những vấn đề Nhân dân, báo chí và dư luận quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường và an ninh trật tự”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu.

Về công tác dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu, tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân, bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

“Cần lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức”, ông Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho “cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội”.

bi thu thanh hoa lay niem tin nhan dan lam thuoc do cong tac hinh anh 2
Bí Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh cần lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Ông Lê Đức Thái Thanh Hóa Ban Tuyên giáo và Dân vận
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lúa được mùa, giá xuống thấp, nông dân Hà Tĩnh chật vật tìm đầu ra
Lúa được mùa, giá xuống thấp, nông dân Hà Tĩnh chật vật tìm đầu ra

VOV.VN - Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Lúa được mùa, giá xuống thấp, nông dân Hà Tĩnh chật vật tìm đầu ra

Lúa được mùa, giá xuống thấp, nông dân Hà Tĩnh chật vật tìm đầu ra

VOV.VN - Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026
Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội