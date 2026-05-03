Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

Một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách là đảo Lan Châu, “viên ngọc xanh” nằm sát bờ biển Cửa Lò, nổi bật với bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Đây là khu vực có cảnh quan đẹp, đặc biệt hấp dẫn vào sáng sớm và chiều muộn. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình có những điểm tiềm ẩn nguy hiểm, phường Cửa Lò đã tiến hành rà soát, cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ cao nhằm hạn chế tai nạn đuối nước.

Biển cảnh báo được đăt tại các vị trí có thể xảy ra tai nạn để nhắc nhở người dân và du khách

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, nhân viên cứu hộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, cho biết lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, hướng dẫn du khách nhận biết khu vực an toàn và không an toàn khi tắm biển. “Những khu vực nguy hiểm, chúng tôi kiên quyết nhắc nhở du khách không xuống tắm; đồng thời hướng dẫn cụ thể các điểm được phép tắm để đảm bảo an toàn”, ông Thủy nói.

Không chỉ tại đảo Lan Châu, dọc bãi biển Cửa Lò, lực lượng cứu hộ được bố trí trực từ 4h30 đến 19h hằng ngày, trang bị đầy đủ phao cứu sinh, còi báo hiệu và các thiết bị chuyên dụng. Trong thời điểm cao điểm, địa phương huy động 100% quân số, tăng cường tuần tra, liên tục phát đi khuyến cáo về an toàn, đặc biệt khi xuất hiện sóng lớn hoặc thời tiết xấu.

Ghi nhận từ du khách cho thấy các biện pháp này đã góp phần nâng cao cảm giác an tâm khi tham gia hoạt động tắm biển. Bà Nguyễn Thị Liên Hoa (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cứu hộ giúp du khách yên tâm hơn, đặc biệt khi được nhắc nhở kịp thời khi bơi ra xa.

Lực lượng cứu hộ ứng trực thường xuyên để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra

Theo ông Hoàng Đức Anh, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, năm nay lực lượng cứu hộ và phương tiện được tăng cường đáng kể. Ngoài việc bố trí nhân lực trên bờ, địa phương còn triển khai ca nô tuần tra trên biển, kết hợp cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao, nhằm đảm bảo mức độ an toàn tối đa cho du khách.

Với sự chủ động của chính quyền cùng ý thức chấp hành của người dân và du khách, môi trường du lịch tại Cửa Lò đang ngày càng được nâng cao theo hướng an toàn, văn minh, thân thiện. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến không chỉ hấp dẫn về cảnh quan mà còn tạo dựng niềm tin đối với du khách trong mùa du lịch hè năm nay.