Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8

Ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, hồi sinh sông Nhuệ

Chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ XVI dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đầu tư phát triển và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với 7 nội dung lớn liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, định hướng đầu tư phát triển và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực. Cùng với Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là ba trụ cột quan trọng tạo nền tảng để Hà Nội phát triển theo định hướng đã đề ra. Nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách mà chính là tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị, từ mỗi cán bộ, công chức, viên chức đến các cấp chính quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 8/7/2026, trong đó yêu cầu toàn hệ thống chính trị Thủ đô phải hành động khẩn trương hơn, nâng cao trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng với nhiều quy định mới của Trung ương, việc điều chỉnh quy chế là cần thiết nhằm bảo đảm hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tạo động lực mới cho phát triển và thu hút đầu tư xã hội. Trong đó, Hà Nội sẽ ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt đô thị, các công trình đầu mối, dự án tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới và những công trình cấp bách phục vụ dân sinh.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận là chủ trương đầu tư dự án tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là dự án có quy mô đầu tư rất lớn, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hồi sinh các dòng sông của Thủ đô, vì vậy cần được xem xét trên tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm cao.

Tăng trưởng bình quân 2 quý còn lại phải đạt 13,5%

Đề cập việc cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng, Bí thư Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp, ngành đánh giá khách quan kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện của từng đơn vị.

“Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng của thành phố như đất đai, y tế, giáo dục, văn hóa”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, đến nay khối lượng công việc mới hoàn thành khoảng 42%, trong khi phần việc còn lại rất lớn. Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của thành phố là trên 11%. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, GRDP mới đạt 8,22%, đồng nghĩa với việc trong quý III và quý IV, Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng bình quân trên 13,5% mới hoàn thành mục tiêu cả năm.

Khẳng định đây là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng hoàn toàn có cơ sở để thực hiện nếu cả hệ thống chính trị quyết tâm cao, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh kết quả hoàn thành các mục tiêu năm 2026 sẽ tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong giai đoạn 2026-2030.