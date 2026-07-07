Vạn Xuân, Thái Nguyên đặt mục tiêu bứt phá chất lượng doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, hướng tới đưa khu vực này trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có từ 36.000 doanh nghiệp trở lên hoạt động, đạt tỷ lệ 20 doanh nghiệp/1.000 dân, tốc độ tăng khoảng 20% mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 15-ĐA/TU về xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân từ 10,5%/năm trở lên; đóng góp khoảng 50-55% GRDP và chiếm 18-20% tổng thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất).

Nhà ở xã hội được các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy phát triển mạnh phường Vạn Xuân, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp ở Thái Nguyên

Phường Vạn Xuân tiên phong thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp cấp phường

Đồng thời, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng giải quyết việc làm cho khoảng 76-77% lực lượng lao động của tỉnh; năng suất lao động tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt mức tiên tiến trong cả nước, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Triển khai Nghị quyết 68, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, trong đó phường Vạn Xuân được đánh giá là điểm sáng. Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân cho biết, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Vạn Xuân là địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp cấp phường nhằm tạo cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

“Hiện Hiệp hội Doanh nghiệp phường Vạn Xuân đã thu hút khoảng 150 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trên và ngoài địa bàn. Hiệp hội duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, trở thành diễn đàn trao đổi, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”, ông Trường cho biết.

Song song với chương trình "Trà sáng doanh nhân" của tỉnh, lãnh đạo phường Vạn Xuân cũng duy trì gặp gỡ doanh nghiệp của phường vào tuần đầu tiên của mỗi tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, lắng nghe kiến nghị và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo ông Trần Xuân Trường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là phát triển doanh nghiệp tư nhân, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Hiện phường có khoảng 1.800 hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân. Địa phương đặt mục tiêu tiếp tục nâng số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đồng thời phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Riêng trong những tháng đầu năm 2026, phường đã có hơn 200 doanh nghiệp mới được thành lập, góp phần mở rộng quy mô khu vực kinh tế tư nhân. Theo lãnh đạo phường, việc cụ thể hóa Nghị quyết 68 đang tạo động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phát huy vai trò doanh nghiệp tư nhân trong chuỗi cung ứng

Bên cạnh việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), phường Vạn Xuân xác định khu vực doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Ông Trần Xuân Trường cho biết, Hiệp hội Doanh nghiệp phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, từng bước tiếp nhận chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ông Trần Xuân Trường, Bí thư phường Vạn Xuân, Thái Nguyên cho biết, rất chú trọng nâng cao chất lượng doanh tư nhân để phục vụ chuỗi cung ưng hàng hóa, dịch vụ cho khu công nghiệp

Theo thống kê 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đầu tư vào Thái Nguyên hiện đạt gần 20 tỷ USD, trong đó riêng khu vực phường Vạn Xuân chiếm khoảng 16 tỷ USD. Đây là khu vực có giá trị sản xuất công nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Trường, dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với khối doanh nghiệp FDI, khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và kết nối với các doanh nghiệp lớn để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bám sát mục tiêu của Nghị quyết 68 và chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên, phường Vạn Xuân đặt mục tiêu đến giữa nhiệm kỳ, vào năm 2028, sẽ hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tư nhân mà Trung ương và tỉnh giao.

Lãnh đạo phường tin tưởng nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 68 sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch ngay trong nhiệm kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, nâng cao doanh thu, tăng đóng góp ngân sách và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Ông Trần Xuân Trường kỳ vọng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp với hơn 150 hội viên sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa, khuyến khích các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi thành doanh nghiệp, tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như lợi thế từ sự liên kết giữa các doanh nghiệp.

"Không chỉ tăng về số lượng, điều quan trọng là doanh nghiệp tư nhân phải phát triển về chất lượng, tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương", ông Trần Xuân Trường nhấn mạnh.