Bí thư Thành ủy TP.HCM: Hoạt động đoàn phải thực chất, có kết quả

Trăn trở về thu hút thanh niên trong tình hình mới

Anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TP.HCM cho biết qua thực tiễn hoạt động tại cơ sở, công tác tập hợp, thu hút thanh niên hiện gặp một số thách thức.

"Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội, không gian số làm giảm sức hấp dẫn của mô hình truyền thống đòi hỏi cần đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức", anh Bình nói.

Anh Bình cũng đề xuất cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, theo hướng ứng dụng công nghệ, nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm CLB các nhà khoa học trẻ cũng chỉ ra rằng năng lực công nghệ và kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, đoàn viên ở cơ sở còn hạn chế, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Do đó, cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao cho thanh niên, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ nền tảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho các cán bộ Đoàn - Hội - Đội

Còn chị Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh cho biết sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc bố trí công chức phụ trách Đoàn tại một số địa phương chưa ổn định, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Trong bối cảnh sắp kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau ngày 31/5, chị Phương đề xuất tăng cường lực lượng chuyên trách, đồng thời bổ sung, cụ thể hóa danh mục vị trí việc làm của tổ chức Đoàn cấp xã, bảo đảm phụ trách công tác đoàn và duy trì nguồn nhân sự kế thừa.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư đoàn phường Phú Thạnh nêu ý kiến

"Thành phố có thể thực hiện các cơ chế hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên, tham gia hỗ trợ công tác đoàn đối với đội ngũ cán bộ đoàn không chuyên trách có năng lực phù hợp, đảm bảo nguồn nhân sự công tác đoàn giai đoạn trước mắt và nghiên cứu phương án đảm bảo nhân sự trong thời gian lâu dài", chị Mai Phương nói.

Đoàn phải thực chất, có kết quả

Về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã sau ngày 31/5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong khuôn khổ Trung ương cho phép, TP.HCM sẽ xem xét tuyển dụng lại lực lượng này, bởi đây là những người am hiểu và gắn bó trực tiếp với công việc.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn bộ máy theo hướng ít người hơn nhưng mỗi người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng khẳng định tương lai của thành phố và đất nước nằm trong tay của thanh niên. Thành phố sẽ có cơ chế đặt hàng dành cho thanh niên. Tuy nhiên, thanh niên cũng cần chứng minh rằng với sự quan tâm, đầu tư đó, phải làm được nhiều việc hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố, để có thể nhìn các bạn với ánh mắt tự tin và kỳ vọng lớn lao hơn.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, cần phải đổi mới phương thức hoạt động đoàn hiện nay, phải thực chất hiệu quả, không phải xây dựng hình ảnh.

"Về lý lẽ thanh niên là làm phong trào, nhưng phong trào bây giờ đừng thiên về biểu diễn, hình ảnh, mà đọng lại trong lòng mọi người là sản phẩm, kết quả cụ thể", ông Trần Lưu Quang nói.

600 thanh niên TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thành phố

Ngoài ra, thanh niên cũng cần phát huy hiệu quả nguồn lực trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Theo ông, thành phố có những đoàn thanh niên ở các trường đại học rất mạnh. Theo thống kê có khoảng 74 trường đại học và chi nhánh đại học, cao đẳng, đây là lực lượng lớn, trẻ năng động có tri thức phù hợp với việc phát triển khoa học công nghệ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM khẩn trương tăng cường kết nối giữa lực lượng cán bộ Đoàn, thanh niên của ba khu vực trước đây thuộc TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cần có những hoạt động gần nhau hơn, kết nối nhau tốt hơn vì "đã ngồi chung một nhà, một thể thống nhất".