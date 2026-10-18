Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM tăng trưởng hụt 1% thì 33 tỉnh, thành sẽ phải "gánh"

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ điều này tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, sáng 18/10, tại Kỳ họp thứ 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết, thành phố xác định phải phát triển bền vững, không “ăn xổi ở thì”. Ông dẫn ví dụ thành phố dự kiến thu hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất nhưng lãnh đạo thành phố đã trao đổi với những người trực tiếp thực hiện rằng trong tình thế đất không được giá thì chưa bán.

“Chúng ta phải có trách nhiệm với hai chữ “bền vững”. Mình phải chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và cho biết tinh thần chung là chắt chiu nguồn lực, thành tựu “mỗi thứ một ít” để góp phần vào tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trần Lưu Quang dự phiên thảo luận. Ảnh: Tiến Long

Đề cập giải pháp như kích cầu, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng “lâu nay bày đồ ra để cho mọi người mua nhưng có một việc nữa là nguồn tiền để người ta mua”. Thành phố khuyến khích mua sắm thông qua thương mại điện tử, thương mại số, các ví điện tử, hình thức hỗ trợ tín dụng, cho phép người dân có thể vay trước để mua sắm trong dịp cuối năm, khi hàng hóa đang có chương trình giảm giá.

Bên cạnh đó, khuyến các doanh nghiệp thưởng Tết sớm để người lao động mua sắm vì khi đó giá “dễ chịu” hơn, thay đổi thói quen cận Tết mới mua sắm như lâu nay.

Ngoài ra, kết nối những loại hình dịch vụ khác nhau để kích cầu tiêu dùng. Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn chứng những chương trình giải trí đang diễn ra tại thành phố như "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai"; sắp tới sẽ có các buổi biểu diễn của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Vừa qua, thành phố cũng tổ chức chương trình âm nhạc quốc tế với sự tham gia của những DJ hàng đầu thế giới và được hưởng ứng rất tốt".

"Chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ở chợ Bến Thành đông hơn hẳn”, theo ông Trần Lưu Quang. Bên cạnh các chương trình giảm giá hàng hóa, những khách sạn lớn của thành phố cũng sẽ giảm giá phòng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút du khách. Cùng với đó là hàng loạt những giải pháp đồng bộ khác, như giải ngân đầu tư công.

“Chúng ta nỗ lực hết mình, tôi tin là sẽ thành công”, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, đúng với tinh thần TP.HCM cùng cả nước, TP.HCM vì cả nước và cả nước vì TP.HCM