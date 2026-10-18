English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM tăng trưởng hụt 1% thì 33 tỉnh, thành sẽ phải "gánh"

Chủ Nhật, 12:06, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ, nếu tăng trưởng của TP.HCM “hụt” 1% thì 33 tỉnh thành còn lại mỗi tỉnh phải gánh 0,25% mới bù được. Nếu TP.HCM đóng góp được 1% sẽ rất là có ý nghĩa, vì khoảng 30.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ điều này tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, sáng 18/10, tại Kỳ họp thứ 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết, thành phố xác định phải phát triển bền vững, không “ăn xổi ở thì”. Ông dẫn ví dụ thành phố dự kiến thu hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất nhưng lãnh đạo thành phố đã trao đổi với những người trực tiếp thực hiện rằng trong tình thế đất không được giá thì chưa bán.

“Chúng ta phải có trách nhiệm với hai chữ “bền vững”. Mình phải chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và cho biết tinh thần chung là chắt chiu nguồn lực, thành tựu “mỗi thứ một ít” để góp phần vào tăng trưởng hai con số.

bi thu tran luu quang tp.hcm tang truong hut 1 thi 33 tinh, thanh se phai ganh hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trần Lưu Quang dự phiên thảo luận. Ảnh: Tiến Long

Đề cập giải pháp như kích cầu, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng “lâu nay bày đồ ra để cho mọi người mua nhưng có một việc nữa là nguồn tiền để người ta mua”. Thành phố khuyến khích mua sắm thông qua thương mại điện tử, thương mại số, các ví điện tử, hình thức hỗ trợ tín dụng, cho phép người dân có thể vay trước để mua sắm trong dịp cuối năm, khi hàng hóa đang có chương trình giảm giá. 

Bên cạnh đó, khuyến các doanh nghiệp thưởng Tết sớm để người lao động mua sắm vì khi đó giá “dễ chịu” hơn, thay đổi thói quen cận Tết mới mua sắm như lâu nay.

Ngoài ra, kết nối những loại hình dịch vụ khác nhau để kích cầu tiêu dùng. Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn chứng những chương trình giải trí đang diễn ra tại thành phố như "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai"; sắp tới sẽ có các buổi biểu diễn của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Vừa qua, thành phố cũng tổ chức chương trình âm nhạc quốc tế với sự tham gia của những DJ hàng đầu thế giới và được hưởng ứng rất tốt".

"Chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ở chợ Bến Thành đông hơn hẳn”, theo ông Trần Lưu Quang. Bên cạnh các chương trình giảm giá hàng hóa, những khách sạn lớn của thành phố cũng sẽ giảm giá phòng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút du khách. Cùng với đó là hàng loạt những giải pháp đồng bộ khác, như giải ngân đầu tư công.

“Chúng ta nỗ lực hết mình, tôi tin là sẽ thành công”, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, đúng với tinh thần TP.HCM cùng cả nước, TP.HCM vì cả nước và cả nước vì TP.HCM

thu-tuong-le-minh-hung.png

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

VOV.VN - Trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Năm 2026 ghi nhận bức tranh kinh tế khởi sắc toàn diện với 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Bước sang 2027, Việt Nam kiên định mục tiêu tăng tốc, bứt phá với kỳ vọng tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

 

Hiếu Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi
Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

VOV.VN - Năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, nhập siêu gia tăng, đầu tư tư nhân chưa bứt phá và tiến độ giải ngân nguồn lực còn chậm đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

VOV.VN - Năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, nhập siêu gia tăng, đầu tư tư nhân chưa bứt phá và tiến độ giải ngân nguồn lực còn chậm đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên
Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương đồng ý tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương đồng ý tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội