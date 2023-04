Lữ đoàn 955: Lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biển đảo trong tình hình mới, ngày 26/4/2018, Lữ đoàn tàu vận tải, đổ bộ 955, Vùng 4 Hải quân được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là vận tải, trực chốt, thay thu quân, tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn; phục vụ đưa, đón các đoàn khách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân đi thăm, kiểm tra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

CBCS Lữ đoàn 955 huấn luyện bảng bố trí chiến đấu Phòng không tại tàu 905.

Sau 3 hồi còi, tàu Trường Sa 14 cập cảng sau 50 ngày thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Trên boong tàu, những thuỷ thủ với nước da nhuộm màu nắng gió biển khơi nở nụ cười thật tươi vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng uý Vũ Văn Huynh, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 14 cho biết, là tàu vận tải, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến Trường Sa, các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, trực chốt bảo vệ chủ quyền trên biển. Mỗi chuyến đi thường kéo dài nên mọi công tác chuẩn bị về con người, hậu cần, kỹ thuật phải được thực hiện tốt từ bến thì mới đảm bảo cho mọi nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

"Khó khăn nhất với CBCS tàu là hoạt động dài ngày trên biển. Sóng gió phức tạp, neo đậu tàu khó khăn. Song với kinh nghiệm đã trải qua nhiều chuyến thực hiện nhiệm vụ nên chúng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Thượng uý Vũ Văn Huynh chia sẻ.

CBCS Lữ đoàn 955 huấn luyện bơi

Với nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chở đoàn công tác đến với quân dân huyện đảo Trường Sa, thay thu quân thực hiện nhiệm vụ trên các đảo, tìm kiếm cứu nạn, khám chữa bệnh miễn phí cho quân dân trên các đảo nên những người lính thực hiện nhiệm vụ trên các con tàu Lữ đoàn 955 thường xuyên lênh đênh trên biển.

Đại úy Phạm Văn An, Thuyền trưởng tàu 561 mang tên Khánh Hòa-01cho biết, khó khăn nhất khi làm nhiệm vụ trên biển là sóng to, gió lớn, nhất là mùa biển động. Mỗi hải trình đưa đoàn công tác đến Trường Sa, từng bộ phận trên tàu đều tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Mỗi CBCS tàu luôn quyết tâm, nỗ lực, vượt qua mọi gian khó và luôn tự hào vì được ví là nhịp cầu nối giữa đất liền với đảo xa. Đó là trọng trách lớn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 955 huấn luyện hiệp đồng trên biển.

Vùng biển Lữ đoàn 955 thực hiện nhiệm vụ có sự hiện diện của rất nhiều tàu thuyền của ngư dân ta khai thác hải sản. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ vận tải chi viện tuyến đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong những năm qua cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 Vùng 4 Hải quân luôn làm hết sức mình để bảo vệ các hoạt động kinh tế biển và giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, nhất là ở vùng biển xa bờ.

Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955 cho biết: "Thực hiện chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Lữ đoàn 955 tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, ngư dân, sinh viên, học sinh về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Tàu Trường sa 14 kéo tàu cá bị sự cố hỏng máy về cảng Cam Ranh.

Trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) phải có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Thượng tá Nguyễn Vĩnh Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, phương án chiến đấu, vũ khí trang bị hiện có và đặc thù hoạt động của các tàu trên các vùng biển.

"Đội ngũ cán bộ tàu, ngành luôn thể hiện được năng lực, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành, năng lực hoạt động thực tiễn trên từng khu vực biển cụ thể. Cùng với đó, Lữ đoàn luôn vững mạnh về chính trị, CBCS có nhận thức tốt về tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thái độ và động cơ phấn đấu đúng đắn, yêu biển, yêu tàu, nguyện gắn bó xây dựng đơn vị, nỗ lực hết sức trong học tập, huấn luyện. Tiếp nhận và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Thượng tá Nguyễn Vĩnh Nam cho biết thêm.

Tàu 522 thực hiện vận tải hàng hóa tuyến biển, đảo.

5 năm qua, những con tàu của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã vượt sóng gió, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao, nổi bật như nhiệm vụ vận tải, trực chốt, chở đoàn công tác, thay thu quân, huấn luyện hiệp đồng và cứu hộ cứu nạn. Thực hiện gần 500 chuyến đi biển với hàng trăm nghìn hải lý bảo đảm an toàn tuyệt đối; cứu hộ được hàng chục lượt tàu cá và gần 300 ngư dân về bờ an toàn.

Dẫu còn vô vàn khó khăn nhưng mỗi CBCS Lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955, Vùng 4 Hải quân luôn kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công và bảo đảm an toàn, an ninh vùng nước quân sự căn cứ Cam Ranh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.