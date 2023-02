Bình Thuận phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm khi một số cán bộ vi phạm pháp luật

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

10 năm qua, cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận với vai trò nòng cốt, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện; phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, nâng cao tiềm lực tổng hợp, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2022, Bình Thuận đã bố trí 29.510 tỷ đồng vốn đầu tư công để đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Hội nghị cũng đã nghe 12 tham luận đại diện cho các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Bình Thuận. Các tham luận nêu rõ vai trò nổi bật của tuổi trẻ, của đồng bào dân tộc Chăm, các phương pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc….

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến lượt bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua. Nhất là công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 bằng chương trình hành động cụ thể. Các yêu cầu về xây dựng những tuyến phòng thủ trên biển, công tác đối ngoại với các nước bạn như: Campuchia, Lào... cũng được địa phương thực hiện tốt.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, việc quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết có những mặt, những nơi, những lúc chưa sâu, chưa nhuần nhuyễn trong thực tiễn. Việc tạo sự bứt phá nổi trội trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh thì Bình Thuận cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Địa phương cũng cần chú ý thêm nữa công tác nắm bắt và dự báo tình hình, tránh bị động trong mọi tình huống. Song song đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Bình Thuận phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của một số cán bộ đảng viên, trong đó có một số cán bộ chủ chốt.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Vi phạm pháp luật nó phải cá biệt, số ít, cứ như thế thành cái phổ biến thì rất nguy hiểm. Vì thế chúng ta phải quyết tâm. Chúng ta làm quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thì tốt rồi, nhưng giải pháp phòng chống ngăn chặn được, không để xảy ra thì còn tốt hơn. Nhìn lại 10 năm, không chỉ riêng ở Bình Thuận, ở một số địa phương khác cũng có cái này. Hôm nay chúng ta cũng thẳng thắn để mà nhìn cái này. Bởi vì hệ thống chính trị chúng ta vững, mọi thứ chúng ta vững thì mới ổn định được"./.