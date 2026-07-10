Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quyết định. Ảnh: Quốc hội

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ, Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 người:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Vũ Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Hoàng Anh Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Ông Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chuyên viên chính Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Theo Quyết định, chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông: Vũ Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tin tưởng, chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ, tự hoàn thiện, tự nâng cao; là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quy định, hướng dẫn mới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát ngày càng cao hơn; phạm vi công việc rộng hơn; tính chất nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và từng đồng chí được chỉ định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Phải xác định kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, cảnh báo, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, không phát sinh sai phạm, khuyết điểm; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm nghiêm trọng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm bảo đảm bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát phục vụ trực tiếp, thiết thực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quốc hội.

Đồng thời, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quốc hội năm 2026 và toàn khóa; lựa chọn đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, của Đảng ủy Quốc hội và nhiệm vụ đổi mới hoạt động của Quốc hội.