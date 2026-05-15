Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế để TP.HCM phát triển bền vững

Thứ Sáu, 16:52, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TP.HCM thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng thời, thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Theo TTXVN
Tag: Bộ Chính trị TP.HCM Nghị quyết số 31-NQ/TW Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm
Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, làm rõ chức năng các tổ chức thuộc MTTQ
VOV.VN - MTTQ Việt Nam đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi quy định theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ, đồng thời bảo đảm tính độc lập theo điều lệ của từng tổ chức.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.

