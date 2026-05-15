  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Lai Châu

Thứ Sáu, 09:16, 15/05/2026
VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị vừa làm việc với tỉnh Lai Châu về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57 và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngày 14/5, đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị đã làm việc với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, tỉnh quyết tâm với mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững

Hội nghị do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị và đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đồng chủ trì.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của tỉnh Lai Châu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính và công tác xây dựng đảng.

Theo báo cáo, tỉnh Lai Châu đã chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh biên chế, nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn; bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Tỉnh cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, thu hút đầu tư và triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển mới trong giai đoạn tới.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cảm ơn đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đã quan tâm, chia sẻ với tỉnh những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Trung ương giao; quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lai Châu đạt được trong đổi mới tư duy quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đổi mới tư duy quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí khẳng định, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Lai Châu để báo cáo Bộ Chính trị, qua đó có những chỉ đạo, giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ địa phương tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Lai Châu quyết định nhiều nội dung quan trọng
VOV.VN - Ngày 22/4, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu
VOV.VN - Sáng 31/3, diễn ra kỳ họp thứ nhất của  HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, tiến hành kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

