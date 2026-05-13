Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, làm rõ chức năng các tổ chức thuộc MTTQ

Sáng 13/5, trả lời báo chí tại họp báo sau Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là làm thế nào để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò trong mô hình tổ chức mới sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện thì không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức chính trị - xã hội, mà phải phát huy vai trò nòng cốt trong quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo và phát huy sức mạnh trong Nhân dân.

Bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên trực tiếp, nhưng có hệ thống các tổ chức thành viên gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội hoạt động theo quy định pháp luật. Vì vậy, vai trò trọng tâm của MTTQ là hiệp thương, điều phối, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên.

Bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-203, bế mạc thành công tốt đẹp

“Mặc dù, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ ngày 1/7/2025 đến nay chưa được một năm, hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp, tinh gọn ban đầu còn có những lúng túng, bỡ ngỡ, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định vai trò điều phối của MTTQ đã từng bước được khẳng định. Điều này thể hiện rõ ngay trong cơ cấu và cách thức điều hành Đại hội lần này. Nếu như nhiệm kỳ trước, Đoàn Chủ tịch có 55 người thì nhiệm kỳ này giảm xuống còn 33 người nhưng công tác điều hành vẫn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả”, bà Hà Thị Nga nói.

Một điểm mới khác là việc bố trí nội dung phát biểu ngay trong phiên khai mạc của đại diện Thường trực Chính phủ, Quốc hội cùng đại diện các trung tâm chính trị, văn hóa lớn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, đây là sự điều chỉnh phù hợp nhằm thể hiện rõ hơn vai trò đồng hành, điều phối của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, bà Hà Thị Nga cho biết MTTQ Việt Nam đã hoàn thành việc tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 304 về tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đang đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sửa đổi một số nội dung quan trọng.

“Chúng tôi đề xuất quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cũng như bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn bảo đảm tính độc lập theo điều lệ của từng tổ chức”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan và kỳ vọng sớm nhận được ý kiến của Bộ Chính trị để triển khai nội dung này một cách đồng bộ, bài bản: “Chúng tôi sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, tức là phát huy vai trò điều phối của MTTQ nhưng không lấn sang chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội hay các hội quần chúng”.

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết, sau khi sửa đổi Quy định 304, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó làm rõ hơn đâu là nội dung MTTQ chủ trì điều phối, đâu là nội dung phối hợp hành động và đâu là phạm vi hoạt động độc lập của từng tổ chức thành viên. Khi các quy định được hoàn thiện, hoạt động của MTTQ Việt Nam trong mô hình mới sẽ ngày càng mạch lạc, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.