中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, làm rõ chức năng các tổ chức thuộc MTTQ

Thứ Tư, 11:20, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MTTQ Việt Nam đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi quy định theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ, đồng thời bảo đảm tính độc lập theo điều lệ của từng tổ chức.

Sáng 13/5, trả lời báo chí tại họp báo sau Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là làm thế nào để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò trong mô hình tổ chức mới sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện thì không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức chính trị - xã hội, mà phải phát huy vai trò nòng cốt trong quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo và phát huy sức mạnh trong Nhân dân.

Bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên trực tiếp, nhưng có hệ thống các tổ chức thành viên gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội hoạt động theo quy định pháp luật. Vì vậy, vai trò trọng tâm của MTTQ là hiệp thương, điều phối, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên.

De xuat bo chinh tri, ban bi thu sua doi, lam ro chuc nang cac to chuc thuoc mttq hinh anh 1
Bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-203, bế mạc thành công tốt đẹp

“Mặc dù, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ ngày 1/7/2025 đến nay chưa được một năm, hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp, tinh gọn ban đầu còn có những lúng túng, bỡ ngỡ, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định vai trò điều phối của MTTQ đã từng bước được khẳng định. Điều này thể hiện rõ ngay trong cơ cấu và cách thức điều hành Đại hội lần này. Nếu như nhiệm kỳ trước, Đoàn Chủ tịch có 55 người thì nhiệm kỳ này giảm xuống còn 33 người nhưng công tác điều hành vẫn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả”, bà Hà Thị Nga nói.

Một điểm mới khác là việc bố trí nội dung phát biểu ngay trong phiên khai mạc của đại diện Thường trực Chính phủ, Quốc hội cùng đại diện các trung tâm chính trị, văn hóa lớn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, đây là sự điều chỉnh phù hợp nhằm thể hiện rõ hơn vai trò đồng hành, điều phối của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, bà Hà Thị Nga cho biết MTTQ Việt Nam đã hoàn thành việc tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 304 về tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đang đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sửa đổi một số nội dung quan trọng.

“Chúng tôi đề xuất quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cũng như bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn bảo đảm tính độc lập theo điều lệ của từng tổ chức”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan và kỳ vọng sớm nhận được ý kiến của Bộ Chính trị để triển khai nội dung này một cách đồng bộ, bài bản: “Chúng tôi sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, tức là phát huy vai trò điều phối của MTTQ nhưng không lấn sang chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội hay các hội quần chúng”.

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết, sau khi sửa đổi Quy định 304, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó làm rõ hơn đâu là nội dung MTTQ chủ trì điều phối, đâu là nội dung phối hợp hành động và đâu là phạm vi hoạt động độc lập của từng tổ chức thành viên. Khi các quy định được hoàn thiện, hoạt động của MTTQ Việt Nam trong mô hình mới sẽ ngày càng mạch lạc, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Lê Anh/VOV.VN
Tag: MTTQ MTTQ Việt Nam Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức bộ máy các tổ chức thuộc MTTQ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới
Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội XI MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Đại hội XI MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Đại hội XI MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Đại hội XI MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội