Quốc hội phê chuẩn nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 8/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; sau đó, Quốc hội bỏ phiếu; nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Sáng 8/4, Quốc hội làm việc tại hội trường

Theo Hiến định, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt, chiếm 96% tổng số ĐBQH), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh

Theo quy định, Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.