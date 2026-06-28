Bộ Công an cử Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường sang Venezuela làm nhiệm vụ

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác cùng 41 thành viên trong đoàn.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Đình

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Theo thông tin cập nhật đến ngày 28/6, đã có trên 1.400 người thiệt mạng, trên 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước những mất mát ấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Dự và phát biểu tại lễ xuất quân, bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam bày tỏ sự xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela. Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela, sự hiện diện của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong thời điểm đất nước Venezuela đang chịu những mất mát to lớn có ý nghĩa vượt ra ngoài sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện. Đó còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đồng cảm và mối gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bà Estela del Valle Quijada Suarez tin tưởng, bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm, đoàn công tác Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân vùng động đất tại Venezuela vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập, gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các thành viên trong đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn của cán bộ, chiến sĩ phải được đặt lên hàng đầu, song song với yêu cầu khẩn trương tìm kiếm và cứu giúp người dân vùng thiên tai. Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia.