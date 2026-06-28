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Những phép màu giữa đống đổ nát sau động đất kép ở Venezuela

Chủ Nhật, 16:12, 28/06/2026
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VOV.VN - Giữa khung cảnh đổ nát và mất mát ở Venezuela vẫn xuất hiện những câu chuyện lay động về tình người và những cuộc giải cứu kỳ diệu, tiếp thêm hy vọng cho người dân vùng thiên tai.

Số người thiệt mạng do trận động đất kép tại Venezuela đã vượt quá 1.430 người và dự kiến con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng cao do hàng chục nghìn người vẫn đang được thông báo chưa rõ tung tích. 

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Cảnh tượng sau động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại vật chất do động đất lên tới khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela. Sau thảm họa, chính quyền nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả đối với bệnh viện và nhà ở bị hư hại. Công tác cứu hộ đang được đẩy mạnh với sự tham gia của lực lượng từ ít nhất 17 quốc gia. Đến nay, hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã có mặt tại Venezuela và thêm nhiều đội cứu hộ khác vẫn đang tiếp tục được điều động tới nước này. Các lực lượng đến từ Mỹ, Tây Ban Nha, Colombia, Đức, Thụy Sĩ, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Brazil, Qatar, Bồ Đào Nha, Canada cùng nhiều quốc gia khác đang phối hợp với lực lượng sở tại chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Giữa cuộc chạy đua gấp rút, nhiều cuộc giải cứu thành công cũng đã mang lại niềm hy vọng lớn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đô thị của Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hỏa Venezuela đã đưa một em bé 9 tháng tuổi cùng mẹ ra khỏi đống đổ nát sau hơn một ngày mắc kẹt. Cả hai đều còn sống và chỉ bị thương nhẹ. Hình ảnh em bé được chuyền tay qua các nhân viên cứu hộ, rồi đoàn tụ với người thân trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt xúc động đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tại thành phố Maiquetia, lực lượng cứu hộ thuộc Đơn vị Khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha cũng vừa giải cứu thành công một người đàn ông còn sống từ đống đổ nát của một tòa nhà trước khi nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Tại bang La Guaira - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đội cứu hộ chuyên nghiệp USAR-COL 1 của Colombia đã mất khoảng 6 giờ đồng hồ để giải cứu bé trai 11 tuổi Moises bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 3 mét dưới các mảng bê tông. Kể về hành trình giải cứu các nạn nhân đầy gian nan, ông Julio Bojaca, chỉ huy đội cứu hộ USAR-COL 1 chia sẻ:

"Chúng tôi phải phá vỡ lớp bê tông để tiếp cận những người mà chúng tôi đã phát hiện ra. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng họ ở khoảng cách gần hơn, họ vẫn ổn và chúng tôi cố gắng đào một lỗ để cung cấp nước và thức ăn cho họ, xem tình hình của họ ra sao trong khi tìm cách tiếp cận và giải cứu họ sớm nhất có thể”.

Các nhân viên cứu hộ cho biết thêm, bé trai may mắn sống sót nhờ khoảng trống hình thành khi công trình đổ sập. Dù bị gãy một cánh tay và mất mẹ cùng chị gái trong thảm họa, việc cậu bé Moises được đưa ra ngoài an toàn vẫn được xem là một phép màu.

Không chỉ những cuộc giải cứu gây xúc động, nhiều khoảnh khắc về tình thân trong thảm họa cũng khiến hàng triệu người nghẹn ngào. Một đoạn video lan truyền rộng ghi lại cảnh một cụ ông run rẩy ôm chặt và lấy thân mình che chắn cho người vợ giữa lúc mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù xung quanh hỗn loạn, ông vẫn không rời vợ nửa bước, hình ảnh được nhiều người xem là biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó trong những thời khắc sinh tử.

Giữa khung cảnh tang thương, mỗi người được đưa ra khỏi đống đổ nát còn sống, mỗi cái ôm đoàn tụ của các gia đình và mỗi hành động sẻ chia của lực lượng cứu hộ quốc tế đang trở thành nguồn động viên to lớn, thắp lên hy vọng giữa một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Venezuela từng phải đối mặt.

Phương Anh/VOV1
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