Bộ Công an gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo

Ngày 15/8, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong CAND, bằng hình thức truyền hình trực tuyến giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, ngày 19/8/1945, lực lượng CAND Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại là dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, CAND Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân kiên cường đấu tranh, mưu trí, dũng cảm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, thành quả cách mạng của đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.



Ngay từ khi mới ra đời, CAND đã phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan Đảng, Nhà nước, căn cứ kháng chiến… góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng oanh liệt “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; tích cực chi viện cán bộ, vũ khí, phương tiện…cho chiến trường miền Nam; mưu trí, dũng cảm, bảo vệ phong trào cách mạng, tham gia tiếp quản vùng giải phóng, góp phần quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm: Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, gần 15.000 cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh, hơn 5.000 đồng chí đã hiến dâng một phần xương máu, hàng trăm đồng chí bị địch bắt, tù dầy, bị tra tấn dã man. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hơn 1.300 đồng chí mang thương tật vĩnh viến; nhiều tấm gương, chiến công bất diệt đã để lại sự khâm phục, tự hào trong nhân dân và cán bộ, chiến sỹ. Riêng những tháng đầu năm 2019, có 8 đồng chí Công an anh dũng hy sinh, 96 đồng chí bị thương và 49 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chia sẻ kết quả thực hiện triển khai tổ chức hoạt động theo mô hình mới và khẳng định, đến nay, sau một năm thực hiện, việc sắp xếp bộ máy cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng…Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp trọng tâm đột phá đã được xác định tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74…

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, trò chuyện với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trong bầu không khí ấm áp, Thiếu tướng Đỗ Hùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thay mặt các tướng lĩnh nghỉ hưu chia sẻ: Dù tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi vẫn nêu cao tấm gương trung với Đảng, hiếu với dân, một lòng một dạ theo Đảng, luôn rèn luyện đạo đức cách mạng làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy và hăng hái tham gia các lĩnh vực công tác xã hội ở nơi cư trú, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc…