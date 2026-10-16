Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

Chủ trì Diễn đàn có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự diễn đàn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an

Tại diễn đàn, ông Lưu Văn Dũng, nông dân tiêu biểu tỉnh Hưng Yên nêu vấn đề: Các nhóm bán hàng dạng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo người cao tuổi xuất hiện ở nông thôn, khiến nhiều người mất tiền, tài sản.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) cho biết, lừa đảo qua mạng, đa cấp trái phép và tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp. Những hoạt động này có nguy cơ hướng về nông thôn, nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin phòng ngừa.

Theo số liệu được ông Quân dẫn tại diễn đàn, năm 2025, cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 1.800 vụ việc.

Một khó khăn trong phòng ngừa là tội phạm có thể lợi dụng thông tin cá nhân để xây dựng cách tiếp cận riêng với từng người. Khi dữ liệu lọt vào tay kẻ gian, những thông tin ấy trở thành công cụ khiến người bị tiếp cận khó nhận biết hành vi lừa đảo hơn.

Đồng tình vấn đề này, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam còn chỉ ra thêm những rủi ro đi cùng quá trình chuyển đổi số ở nông thôn. Từ sản xuất, tiêu thụ nông sản đến học tập, sử dụng dịch vụ công, cuộc sống của nông dân ngày càng gắn với công nghệ và dữ liệu.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Cùng với tiện ích là nguy cơ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử. Những rủi ro này tác động tới mỗi gia đình và cộng đồng, nhất là ở nơi khả năng chọn lọc thông tin, tự bảo vệ trên môi trường mạng còn hạn chế.

Để ngăn chặn các công cụ được sử dụng trong hành vi lừa đảo, Đại tá Quân cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan liên quan đối soát, làm sạch thông tin thuê bao, xử lý thuê bao vi phạm và ngăn chặn cuộc gọi giả mạo. Thống kê cho thấy, hơn 55 triệu cuộc gọi quốc tế giả mạo lừa đảo đã được ngăn chặn.

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc đối chiếu sinh trắc học được triển khai nhằm hạn chế đối tượng lợi dụng kênh thanh toán để phạm tội. Lực lượng công an đồng thời triển khai hệ thống truy vết, ngăn chặn khẩn cấp dòng tiền liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai quy chế phối hợp tương đối đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Nhiều hoạt động lắng nghe ý kiến người dân được tổ chức, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trong những năm gần đây, lực lượng công an tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm. Qua đánh giá 9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự cơ bản được giữ vững, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm trên nhiều địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, gắn kết chặt chẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", đồng thời tập trung củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở với sự thích ứng linh hoạt theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.