Bộ Công an đã khởi tố 48 bị can tại vụ án ở Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Ngày 1/10, Bộ Công an tổ chức buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026. Tại họp báo, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

Đại diện C01 cho biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

Hiện, C01 đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.