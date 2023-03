Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2023

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đã điểm lại kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia trong năm 2022. Theo đó, hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ thông tin, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, trao đổi thông tin giúp Bộ Nội vụ Campuchia đảm bảo an ninh và tham mưu Chính phủ Campuchia tổ chức, điều phối thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Campuchia; đảm bảo an ninh, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ V.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, dù vẫn còn một số khó khăn trong triển khai công tác do dịch bệnh COVID-19, song lực lượng Cảnh sát hai Bộ thường xuyên triển khai và thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm như trao đổi thông tin, xác minh yêu cầu, truy nã quốc tế có liên quan các loại tội phạm qua các kênh INTERPOL, ASEANAPOL, đối ngoại, các cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh giáp biên giới như tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm truy nã... của hai nước đạt được một số kết quả quan trọng trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng Samdech Krolahom Sar Kheng ký kết hợp tác

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ Campuchia tổ chức thành công những sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn trong năm 2023 như: SEAGAMES 32 và PARAGAMES, bầu cử Quốc hội khóa VII. Chủ động đề ra các chương trình kế hoạch phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là ở các tỉnh giáp biên của hai nước.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Krolahom Sar Kheng đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia./.