English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Ngoại giao rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

Thứ Năm, 17:15, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao.

Đây là cuộc họp liên ngành đầu tiên được tổ chức theo cơ chế mới nhằm triển khai chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Chính phủ về tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Theo cơ chế này, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng tháng rà soát tình hình triển khai các cam kết, thỏa thuận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

bo ngoai giao ra soat, don doc thuc hien cac cam ket, thoa thuan quoc te hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Ảnh: Quang Hòa - Báo TGVN.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã trở thành yêu cầu chính trị quan trọng, được Trung ương và Lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên, nhiệm vụ "rà soát, giám sát, đôn đốc, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế" được đưa vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế, thể hiện quyết tâm xây dựng kỷ luật thực thi, khắc phục khâu yếu trong tổ chức thực hiện và chuyển mạnh từ tư duy chú trọng ký kết sang coi trọng hiệu quả triển khai.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu hiện nay là chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước và các kết quả cụ thể có thể đánh giá, lượng hóa được. Theo đó, việc triển khai phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm không cụ thể, báo cáo tiến độ không rõ ràng và chưa sát thực tiễn.

Bộ trưởng cho biết khối lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng lớn, trải rộng trên nhiều bộ, ngành và địa phương, đòi hỏi các cơ quan phải tổ chức thực hiện một cách khoa học, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì rõ ràng, tránh chồng chéo, đồng thời chủ động cập nhật tình hình, báo cáo thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai.

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao đã báo cáo sơ bộ về tình hình tổ chức thực hiện công tác rà soát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Việt Nam đã ký hơn 1.400 cam kết, thỏa thuận quốc tế; riêng từ đầu năm 2026 đã có hơn 350 cam kết, thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao. Bộ Ngoại giao đã từng bước kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi thực hiện cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số; tổ chức tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương; ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ báo cáo và cập nhật dữ liệu. Đến nay, hơn 1.000 cam kết, thỏa thuận không thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cập nhật trên Hệ thống để phục vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo thời gian thực.

Báo cáo cũng cho thấy công tác rà soát, đôn đốc thời gian qua từng bước đi vào nền nếp, phương thức theo dõi đã chuyển từ chủ yếu dựa trên báo cáo văn bản sang kết hợp với nền tảng số. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tỷ lệ cập nhật dữ liệu của một số cơ quan chưa cao; chất lượng một số báo cáo còn thiên về liệt kê, chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị xử lý.

Cuộc họp tập trung đánh giá công tác tổ chức, theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đồng thời rà soát các cam kết, thỏa thuận trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng cơ chế rà soát, đôn đốc liên ngành và triển khai Hệ thống theo dõi thực hiện các cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, báo cáo và điều phối.

Các bộ, ngành khẳng định đã chủ động triển khai các cam kết, thỏa thuận thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các nội dung liên quan đến phối hợp liên ngành, hoàn thiện thể chế, thủ tục pháp lý, nguồn lực triển khai và khác biệt trong quá trình phối hợp với đối tác nước ngoài.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất kết quả và tác động của các cam kết, thỏa thuận đối với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cập nhật dữ liệu trên Hệ thống theo dõi; rà soát đầy đủ các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, cập nhật đầy đủ thông tin trên Hệ thống theo dõi; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể; chủ động rà soát, không để bỏ sót các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; tăng cường phối hợp liên ngành và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để xử lý ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành chủ động rà soát các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và những vấn đề cần tháo gỡ để phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong công tác tổng hợp, tham mưu, điều phối liên ngành; phát huy hiệu quả mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn lực đối ngoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Cuộc họp đánh dấu bước chuyển trong phương thức quản trị việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế theo hướng thường xuyên, liên ngành, có theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và kịp thời tháo gỡ vướng mắc; qua đó góp phần nâng cao kỷ luật thực thi, phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao và chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, làm việc tại Venezuela
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, làm việc tại Venezuela

VOV.VN - Trong 2 ngày 23-24/6/2026, đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị,  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có chuyến thăm chính thức tới Venezuela.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, làm việc tại Venezuela

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, làm việc tại Venezuela

VOV.VN - Trong 2 ngày 23-24/6/2026, đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị,  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có chuyến thăm chính thức tới Venezuela.

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng
6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các thoả thuận, cam kết quốc tế
Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các thoả thuận, cam kết quốc tế

VOV.VN - Ngày 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025.

Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các thoả thuận, cam kết quốc tế

Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các thoả thuận, cam kết quốc tế

VOV.VN - Ngày 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội